Clasificados directos a octavos de Champions League y los equipos que van a repechaje

Lisboa, Portugal.- La última jornada de la fase liga dejó al Barcelona entre los ocho primeros de la tabla, en octavos directamente, en una fase que dominó claramente el Arsenal, el único con pleno, y que dejó al Real Madrid y al Atlético Madrid, incapaces de ganar sus partidos, condenados a las eliminatorias previas, de las que cae el Athletic, eliminado igual que el Villarreal.

El Arsenal, el Bayern Múnich, el liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City se libran de la ronda previa y jugarán entre los ocho mejores.

El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo del viernes, 30 de enero en Nyon.

El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica, una vez que logró el pase a última hora, en el tiempo añadido, por la diferencia de goles; el Atlético Madrid y el Juventus, decimocuarto y decimotercero, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.

En el sorteo, además, Paris Saint Germain y el Newcastle se enfrentarán al Mónaco o el Qarabag y el Borussia Dortmund y el Olympiacos ante el Atalanta o Leverkusen. Unos irán a la parte alta del cuadro y otros emparejamientos a la zona baja y a partir de ahí la competición tendrá definido el camino hasta la final.

Los emparejamientos de la fase eliminatoria se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:

Los partidos de ida se disputarán el 17/18 de febrero de 2026 y los de vuelta una semana más tarde, el 24/25 de febrero de 2026.

Los ocho clubes que superen los play-offs eliminatorios pasarán a octavos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.