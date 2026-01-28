La fase de liga de la Champions League llegó a su final y aquí te mostramos las mejores postales que dejó la última jornada. Mourinho y su trampa a Real Madrid; Barcelona en aprietos y Mbappé a lo Cristiano Ronaldo en Champions.
Previo al inicio del partido, Álvaro Arbeloa y José Mourinho se abrazaron previo al inicio del partido.
Hablando del partido, el Benfica fue mejor que el Real Madrid durante los 90 minutos. Sin embargo, el primer gol llegó con Mbappé en el minuto 29 tras una asistencia de Raúl Asencio.
Pero la ventaja no duró mucho y en el 36 el noruego Schjelderup igualó el partido tras un pase de Pavlidis.
En el tiempo de prolongación, el delantero griego selló la ventaja al convertir un penalti tras una falta de Tchouaméni sobre Otamendi.
En el complemento, Benfica no cambió su mentalidad y Schjelderup anotó su doblete tras un derechazo imparable para el portero belga que estaba tapando de todo.
Pero Mbappé no iba a perdonar minutos más tarde. El francés Kylian Mbappé marcó su doblete y su gol 13 con el Real Madrid en la primera fase de la Liga de Campeones ante el Benfica. De los 21 goles del Madrid en Liga de Campeones en esta temporada, 13 son de Mbappé.
Con este doblete, el francés lo que batió el récord que desde 2016 tenía Cristiano Ronaldo, cuando marcó 11 goles con el Real Madrid.
Mourinho no estaba nada feliz y estaba muy serio con los árbitros. Sin embargo, el final del partido iba a tener una alegría tras las expulsiones de Asencio y Rodrygo.
Nadie se dio cuenta, pero Mourinho tuvo la estrategia de mandar a todo el equipo a cabecear en la última jugada del partido y eso tuvo un premio extra.
Los portugueses estaban eliminados pese a ganar por 3-2 al Real Madrid, pero en la última jugada, en el 98′, con el tiempo de descuento claramente cumplido, una centro de falta de Aursnes fue a parar en la cabeza del guardameta ucraniano, que la mandó a la red con un remate espectacular y memorable e hizo el 4-2.
Historia de la Champions League. Anatoli Trubin, portero del Benfica, marcó el gol que clasificó al equipo de José Mourinho en los play off de la competición y que dejó fuera al Real Madrid del top 8.
Asimismo, en este encuentro hubo polémica donde según Archivo VAR, especialista en jugadas polémicas, este penal no fue pitado a favor del Benfica.
Del mismo modo, destacó el penal que fue sancionado a favor de los locales.
Por otro lado, el Barcelona estuvo metido en problemas durante 45 minutos. Un gol del delantero Viktor Dadason en el minuto 4 dio ventaja al Copenhague ante el Barcelona. Este resultado dejaba fuera al equipo azulgrana quedaría apeado del top ocho
Asi de apretada fue la jugada del gol de la vista. Archivo VAR no estaba muy convencido de lo que estaba pasando.
Sin embargo, en el segundo tiempo el Barcelona salió con otra cara, pero siendo muy efectivos.
Un empate inútil para el París Saint-Germain y el Newcastle cerró la fase previa para dos de los mejores equipos del primer tramo de la Liga de Campeones, que tras una mala racha final salieron del top ocho en un duelo en el que los de Luis Enrique no supieron transformar en peligro su dominio territorial.
Condenado por una cantidad tremenda de ocasiones falladas y derrotado por la pegada del Bodo/Glimt, el Atlético de Madrid deberá pasar por la ronda intermedia de dieciseisavos de final, bien frente al Brujas o frente al Galatasaray, incapaz de ganar este miércoles al Bodo/Glimt, que agarró su histórico pase en el Metropolitano (1-2).
El Bayern de Múnich no falló y concluyó como segundo clasificado la primera fase de la Liga de Campeones, lo que asegura al conjunto bávaro jugar como local la vuelta de todas las eliminatorias como local, tras imponerse este miércoles por 1-2 al PSV, que quedó apeado de la competición, con los goles de Jamal Musiala y Harry Kane.
El Arsenal de Mikel Arteta es el mejor equipo de esta Liga de Campeones. Ocho partidos, ocho triunfos. Los 'Gunners' se deshicieron del humilde Kairat Almaty (3-2) y llegarán a octavos de final como el mejor equipo del continente.