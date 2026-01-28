  1. Inicio
Tabla de posiciones de Champions League: Equipos clasificados directos y repechaje

Se juega la última jornada de la fase de grupo de la Champions League 2025-26 en donde todavia no se definen los clasificados

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 14:20
El Arsenal ya está clasificado a octavos de final de la Champions League.

Lisboa, Portugal.- La octava jornada de la fase de grupo de la UEFA Champions League se juega y es donde se conocerán los ocho equipos clasificados de manera directa a la siguiente fase y los otros que se quedarán en la repesca.

El Arsenal de Inglaterra que comanda Mikel Arteta tiene asegurado ese lugar en octavos de final, quien es líder en la tabla de posiciones.

Luego siguen equipos como Bayern Múnich, Liverpool, el campeón defensor París Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Atlético de Madrid, que llegan en los primeros puestos.

Todo esto puede cambiar en esta jornada en esos primeros puestos de la clasificación, así como algunos que se meterían al repechaje, equipos que queden entre el puesto nueve al 24.

Tabla de posiciones de la Champions League EN VIVO

