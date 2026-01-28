Barcelona vs Copenhague EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Champions League en directo

Barcelona, España.- El FC Barcelona está cayendo 0-1 ante el Copenhague por el cierre de la fase de grupo de la Champions League.

Ganar y marcar tantos goles como sea posible será el objetivo del Barcelona este miércoles contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou (2:00 PM) para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados y acceder directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El equipo entrenado por Hansi Flick ocupa la novena posición, con 13 puntos, empatado con el PSG (6º) y el Newcastle (7º), que se enfrentan entre ellos en la última jornada, y con los mismos puntos que el Chelsea (8º), el Sporting de Portugal (10º), el Manchester City (11º), el Atlético de Madrid (12º) y el Atalanta (13º).

Por delante, el Real Madrid y el Liverpool, tercero y cuarto con 15 puntos, y el Tottenham, quinto con 14, aún están a su alcance.

Sobre el papel, ganar debería bastar al Barça para terminar entre los ocho primeros, pues el PSG y el Newcastle se restarán puntos, pero la diferencia de goles general, primer criterio de desempate, puede resultar determinante.

El Barça cuenta con un +5, más que sus perseguidores inmediatos: Sporting (+5), City (+4), Atlético (+3) y Atalanta (+1); pero menos que los equipos que le aventajan en la tabla: Real Madrid (+11), Liverpool (+6), Tottenham (+8), PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6).

Marcar no suele ser un problema para los azulgranas, que han anotado en 26 de los últimos 27 partidos de Champions y son el sexto equipo más realizador de los 24 participantes de la fase liga con 18 tantos en siete encuentros.

La punta de ataque parece reservada a Robert Lewandowski, tercer máximo goleador histórico de la competición (106) por detrás de Leo Messi (129) y Cristiano Ronaldo (140), y titular en los últimos dos duelos por la baja de Ferran Torres, que este martes ha entrenado con el grupo y está listo para jugar, según ha confirmado Flick.

Con Lamine Yamal y Raphinha intocables en las bandas, la gran duda en el once de Flick reside en el centro del campo. Sin el sancionado Frenki de Jong, ni los lesionados Pedri y Gavi, Dani Olmo y Fermín López, ambos en un gran momento de forma, apuntan al once titular, aunque está por ver si les acompañará Eric Garcia o Marc Casadó.

Si Flick opta por el de Martorell como pivote, Gerard Martín sería el principal candidato para completar la zaga junto a Jules Kounde, Pau Cubarsí y Alejandro Balde. No estarán disponibles el lesionado Andreas Christensen ni tampoco Joao Cancelo, que no está inscrito.

La hemeroteca respalda al Barcelona, invicto en los últimos ocho partidos europeos contra equipos daneses -seis triunfos y dos empates-, y en los únicos precedentes contra el Copenhague (2-0 y 1-1), que se remontan a la fase de grupos del curso 2010-11.

Obligado a ganar para acceder a la siguiente ronda, el campeón danés ocupa ahora el puesto vigésimo sexto con 8 puntos, los mismos que el Olympiacos, que marca el corte, pero con peor diferencia de goles total, una circunstancia que perjudica al equipo en caso de empate y hace que un triunfo en la última jornada sea obligatorio.

El técnico danés, Jacob Neestrup, ha admitido que su equipo necesita un "milagro" en Barcelona y que todo pasa por una actuación sobresaliente, una gran noche del portero y un poco de suerte.

El Copenhague lleva tres jornadas seguidas puntuando, con dos triunfos frente al Kairat (3-2) y el Villarreal (2-3) -el primero en competición europea frente a un equipo español- y un empate en la última jornada en casa contra el Nápoles (1-1), pese a jugar una hora con diez por expulsión del centrocampista Thomas Delaney, que no estará mañana.

El meritorio resultado contra el Nápoles da algo de optimismo a un equipo que no acusó la inactividad por el parón invernal de casi dos meses en la liga danesa, donde ha tenido hasta ahora una actuación mediocre (es quinto a 12 puntos del líder).

El Copenhague llega además envuelto en numerosos rumores sobre fichajes y salidas, incluida la del propio Neestrup, al que su club no dejó salir a la Bundesliga en verano y que ahora suena para el Eintracht de Fráncfort.

Asimismo, el encuentro de este miércoles será especial para el azulgrana Roony Bardghji, fichado este verano del Copenhague, y para el visitante Jordan Larsson, hijo del exjugador del Barcelona Henrik y con pasado en la cantera del club catalán.