Vinícius Jr y la millonaria oferta para que deje Real Madrid; seguiría en la élite de Europa

El brasileño Vinícius Junior todavía no llega a un arreglo con el Real Madrid para poder renovar su contrato, el jugador carioca ya lanzó lo que quiere ganar y el club blanco cree que es mucho. Equipo élite le ha lanzado su oferta millonaria

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 12:14
Eso se dejó demostrado con Xabi Alonso, un técnico que no tuvo el respeto de los jugadores del equipo blanco y quedó demostrado en la final de Supercopa de España ante Barcelona, donde el DT pidió hacer el pasillo y los futbolistas se fueron al camerino.
Además de ello, en el clásico español por LaLiga, Vinícius Jr antes habría sacado su furia luego de ser sustituido por Alonso y reaccionó molesto, marchándose al camerino y realzando gestos.
La salida del técnico español trajo algo de alivio para el delantero brasileño, que comenzó a mostrarse más tranquilo y suelto en la cancha.
Ese cambio de actitud alimentó el optimismo en el club, que veía posible encaminar la renovación de forma positiva.
Sin embargo, el acuerdo todavía no llega y el paso del tiempo empieza a jugar en contra del Real Madrid.
El contrato de Vinicius finaliza en junio de 2027, y en seis meses entrará oficialmente en su último año de vínculo.
Ante ese panorama, el club blanco podría verse obligado a considerar una venta en el corto plazo para no perderlo gratis.
Según los últimos reportes, el propio jugador habría advertido que podría marcharse si su situación no se resuelve antes de abril.
El interés por Vinicius no es nuevo, ya que varios clubes siguen de cerca su situación desde hace tiempo.
En este contexto, el Paris Saint-Germain aparece como uno de los principales candidatos a intentar su fichaje.
La información indica que Nasser Al-Khelaifi estaría obsesionado con el brasileño y dispuesto a ofrecerle un salario cercano a los 30 millones de euros por temporada.
Aunque no hay una oferta formal y Vinicius rechazó propuestas millonarias del fútbol árabe para seguir en la élite, el PSG de Luis Enrique surge como una amenaza real para un Real Madrid que podría perder a una de sus grandes figuras.
