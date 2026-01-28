  1. Inicio
Tabla de goleadores de la Champions League: Mbappé sigue enrachado y Haaland lo sigue de cerca

Este miércoles finalizó la fase de liga de la Champions League; así marcha la tabla de goleadores

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 15:43
Kylian Mbappé se adueña del top; Kane y Haaland lo siguen de cerca. Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026.

Fotos: Cortesía.
20- Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - 4 goles.
19- Luis Suárez (Sporting Lisboa) – 4 goles.
18 - Dominik Szoboszlai (Liverpool) – 4 goles.
17 - Lautaro Martínez (Inter) – 4 goles.
16 - Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt) – 4 goles.
15 - Viktor Gyökeres (Arsenal) – 4 goles.
14 - Camilo Durán (Qarabag) – 4 goles.
13 - Igor Paixão (Olympique de Marsella) – 4 goles.
12 - Scott McTominay (Napoli) – 4 goles.
11 - Vitinha (PSG) – 5 goles.
10 - Marcus Rashford (Barcelona) – 5 goles.
9 - Fermín López (Barcelona) – 5 goles.
8 - Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) – 5 goles.
7- Harvey Barnes (Newcastle United) – 5 goles.
6 - Anthony Gordon (Newcastle United) – 6 goles.
5 - Victor Osimhen (Galatasaray) – 6 goles.
4 - Gabriel Martinelli (Arsenal) – 6 goles.
3 - Erling B. Haaland (Manchester City) – 7 goles.
2 - Harry Kane (Bayern Múnich) – 8 goles.
1 - Kylian Mbappé (Real Madrid) – 13 goles.
