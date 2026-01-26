PSG le roba joyita al Barcelona, el inesperado futuro de Harry Kane y crack quiere ir a Real Madrid

Día movido en el mercado de fichajes internacional. Estos son los últimos movimientos que se han llevado a cabo.
OFICIAL / Lazio confirmó el fichaje del italiano Daniel Maldini, hijo de Paolo y nieto de Cesare, míticos exjugadores del Milan. El mediapunta, de 24 años, llega como cedido hasta final de temporada desde el Atalanta.
Según The Athletic, la Juventus lleva mucho tiempo soñando con Mateta, pero no ha presentado la oferta que el Crystal Palace exige. Ante esta situación, el Nottingham Forest ya prepara 40 millones de euros por el traspaso del delantero francés.
OFICIAL / El Celta y Wolverhampton alcanzaron un acuerdo para que el atacante Fer López juegue lo que resta de temporada en el conjunto español.
OFICIAL / Guido Rodríguez dejó el West Ham y ya es nuevo jugador del Valencia. El club español anunció la llegada del volante argentino tras pasar el reconocimiento médico este lunes. Firma contrato hasta junio de 2026.
OFICIAL / El joven talento croata, Leon Jakirovic, firma por el Inter de Milán tras militar en el Dinamo de Zagreb.
El Paris Saint-Germain (PSG) anunció este lunes el fichaje del joven mediapunta español Pedro 'Dro' Fernández, salido de la cantera del Fútbol Club Barcelona, hasta 2030.
Fermín López adelantó que existen negociaciones avanzadas para su renovación con el Barcelona. "Eso está bastante bien. Quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça. Es lo más importante para mí. Espero que se dé pronto".
Pese los problemas defensivos del equipo, The Athletic informa que no se espera que el Liverpool haga algún fichaje para la zaga en los últimos días del mercado. La reciente lesión del canterano Wellity Lucky, que estará de baja por dos meses, deja a los 'Reds' con muy pocos efectivos en defensa para afrontar lo que resta del curso.
Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, confirma que están trabajando en la renovación de Harry Kane. "Estamos en conversaciones con Harry. Está más que dispuesto a renovar, tal y como se ha desvelado. No piensa en irse. Ama al club, a la afición y a la ciudad", afirma. El delantero tiene contrato hasta junio de 2027.
Según Sky Italia, la Roma mantiene abiertos los contactos por Yannick Carrasco. El club italiano trabaja junto al entorno del jugador para lograr el visto bueno del Al-Shabab a una cesión, la única fórmula viable para cerrar la operación debido al elevado salario del belga.
Estaba todo cerrado para la marcha de Robertson al Tottenham, pero el Liverpool frenó su salida, ya que las lesiones en defensa les obliga a cambiar de opinión. El lateral se quedará en Anfield y tendrá que esperar en verano para cambiar de equipo.
OFICIAL / El hijo de Marcelo, Enzo Alves, firmó hoy su primer contrato profesional con el Real Madrid. Considerado un gran talento para el futuro, el joven delantero será parte del proyecto a largo plazo de equipo blanco.
Una de las joyas de Pep Guardiola se marcha del club. Según el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones entre el Fulham y Manchester City por Oscar Bobb están en su etapa final tras una última oferta enviada la semana pasada. A sus 22 años, el extremo derecho ha disputado 15 partidos esta temporada y no busca una cesión, sino un traspaso que se acerque a los 40 millones de euros.
Informa Fabrizio Romano que el Barcelona llegó a un acuerdo por el fichaje del uruguayo Patricio Pacífico, procedente del Defensor Sporting. La cesión incluye una cláusula de compra de 1,8 millones de euros más variables, que podría ser obligatoria bajo ciertas condiciones. El lateral zurdo, de 19 años, empezará a jugar en el Barça B, pero intentará convencer a Hansi Flick para que pueda ser tomado en cuenta en el primer equipo.
Lucas Paquetà dará por finalizada su etapa en Inglaterra. El volante brasileño abandonará el West Ham para regresar a Flamengo, club del que salió para dar el salto a Europa de la mano del Milan. El periodista Nicoló Schira informa que el jugador está a un paso de fichar a cambio de 42 millones de euros y con un contrato hasta diciembre de 2030.
El Besiktas abonará 13 millones de euros a la Roma por la ficha de Tammy Abraham. Sin embargo, el club lo venderá después al Aston Villa, sacando tajada de un futbolista que milita en Turquía desde verano cedido por la 'Loba' con una opción de compra que finalmente se ha hecho efectiva.
Futuro incierto para Marc Bernal en el Barcelona. El Nacional publica que el canterano ha sido apartado del primer equipo por Hansi Flick, pero el propio DT no permite que se vaya en este mercado a pesar de las ofertas que tendría el jugador. "La directiva no entiende por qué no le ha permitido salir, pese a no entrar en sus planes", apunta el medio catalán.
Rodri quiere irse al Real Madrid. De acuerdo a los últimos reportes de la prensa inglesa, el volante español desea cambiar de aires antes que finalice su contrato en el Manchester City (2027) y tiene como objetivo vestir de blanco. La entidad merengue tendría que pagar unos 70 millones de euros por su fichaje en verano.
GIRO INESPERADO / Endrick está desatado en Francia, pero deberá volver al Real Madrid en junio cuando termine su cesión. En ese contexto, Paulo Fonseca, entrenador del Lyon, mantuvo una reunión con la directiva, donde manifestó su postura: hacer todo que esté al alcance para extender el ciclo del delantero. De acuerdo con L'Equipe, la entidad espera seguir contando con el futbolista al menos por un año más.