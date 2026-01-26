PSG le roba joyita al Barcelona, el inesperado futuro de Harry Kane y crack quiere ir a Real Madrid

Una de las joyas de Pep Guardiola se marcha del club. Según el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones entre el Fulham y Manchester City por Oscar Bobb están en su etapa final tras una última oferta enviada la semana pasada. A sus 22 años, el extremo derecho ha disputado 15 partidos esta temporada y no busca una cesión, sino un traspaso que se acerque a los 40 millones de euros.