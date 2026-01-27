Antes de Bad Bunny: artistas a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl

Un repertorio de impresionantes shows a cargo de artistas de distintos géneros ha sido parte de la historia del evento deportivo más grande de Estados Unidos.
Kendrick Lamar (Super Bowl LIX – 2025). Con un enfoque más artístico y político, Kendrick Lamar encabezó el medio tiempo más reciente, marcando el cierre de una era antes de la llegada de Bad Bunny.
Usher (Super Bowl LVIII – 2024). Usher lideró un espectáculo cargado de ritmo y nostalgia, acompañado por Alicia Keys, Ludacris, Lil Jon y más invitados sorpresa.
Rihanna (Super Bowl LVII – 2023). Tras años alejada de los escenarios, Rihanna regresó con un show icónico que además reveló su segundo embarazo.
Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (Super Bowl LVI – 2022). El hip hop tomó el control del medio tiempo en un show histórico que rindió homenaje a la cultura urbana y sus leyendas.
The Weeknd (Super Bowl LV – 2021). Con una propuesta visual oscura y cinematográfica, The Weeknd apostó por un espectáculo conceptual centrado en su universo musical.
Shakira y Jennifer Lopez (Super Bowl LIV – 2020). Un histórico show latino que celebró la diversidad cultural, con apariciones de J Balvin, Bad Bunny y Emme Muñiz.
Maroon 5 (Super Bowl LIII – 2019). Adam Levine y compañía encabezaron el espectáculo junto a Travis Scott y Big Boi, en una de las ediciones más comentadas y debatidas.
Justin Timberlake (Super Bowl LII – 2018). El cantante regresó al medio tiempo con un recorrido por sus mayores éxitos, en un show que mezcló nostalgia y tecnología.
Lady Gaga (Super Bowl LI – 2017). Lady Gaga ofreció un espectáculo memorable, arrancando desde lo alto del estadio y apostando por un show sólido, sin invitados especiales.
Coldplay (Super Bowl 50 – 2016). La banda británica lideró el show del aniversario 50 del Super Bowl, aunque Beyoncé y Bruno Mars terminaron robándose gran parte del protagonismo.
Katy Perry (Super Bowl XLIX – 2015). Con un espectáculo colorido y lleno de hits, Katy Perry encabezó uno de los shows más vistos de la historia, acompañada por Lenny Kravitz y Missy Elliott.