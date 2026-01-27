  1. Inicio
Antes de Bad Bunny: artistas a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl

Para el Super Bowl 2026 Bad Bunny será el artista principal del medio tiempo, marcando un hito como el primer solista latino en hacerlo. ¿Quiénes se presentaron antes que él?

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 17:21
Un repertorio de impresionantes shows a cargo de artistas de distintos géneros ha sido parte de la historia del evento deportivo más grande de Estados Unidos.

Kendrick Lamar (Super Bowl LIX – 2025). Con un enfoque más artístico y político, Kendrick Lamar encabezó el medio tiempo más reciente, marcando el cierre de una era antes de la llegada de Bad Bunny.

Usher (Super Bowl LVIII – 2024). Usher lideró un espectáculo cargado de ritmo y nostalgia, acompañado por Alicia Keys, Ludacris, Lil Jon y más invitados sorpresa.

Rihanna (Super Bowl LVII – 2023). Tras años alejada de los escenarios, Rihanna regresó con un show icónico que además reveló su segundo embarazo.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (Super Bowl LVI – 2022). El hip hop tomó el control del medio tiempo en un show histórico que rindió homenaje a la cultura urbana y sus leyendas.

The Weeknd (Super Bowl LV – 2021). Con una propuesta visual oscura y cinematográfica, The Weeknd apostó por un espectáculo conceptual centrado en su universo musical.

Shakira y Jennifer Lopez (Super Bowl LIV – 2020). Un histórico show latino que celebró la diversidad cultural, con apariciones de J Balvin, Bad Bunny y Emme Muñiz.

Maroon 5 (Super Bowl LIII – 2019). Adam Levine y compañía encabezaron el espectáculo junto a Travis Scott y Big Boi, en una de las ediciones más comentadas y debatidas.

Justin Timberlake (Super Bowl LII – 2018). El cantante regresó al medio tiempo con un recorrido por sus mayores éxitos, en un show que mezcló nostalgia y tecnología.

Lady Gaga (Super Bowl LI – 2017). Lady Gaga ofreció un espectáculo memorable, arrancando desde lo alto del estadio y apostando por un show sólido, sin invitados especiales.

Coldplay (Super Bowl 50 – 2016). La banda británica lideró el show del aniversario 50 del Super Bowl, aunque Beyoncé y Bruno Mars terminaron robándose gran parte del protagonismo.

Katy Perry (Super Bowl XLIX – 2015). Con un espectáculo colorido y lleno de hits, Katy Perry encabezó uno de los shows más vistos de la historia, acompañada por Lenny Kravitz y Missy Elliott.

