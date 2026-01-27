Julián Gil envía emotiva carta de felicitación a su hijo Matías: "pronto estaremos juntos"

El mensaje del actor aborda la presencia de la actual pareja de De Sousa en la vida de Matías. Gil manifestó tranquilidad respecto a que el niño cuente con una figura masculina cercana durante su ausencia. "Me da tranquilidad saber que hay alguien que te cuida, que está contigo, que te abraza cuando yo no puedo hacerlo. Si esa persona te da amor, apoyo y ejemplo, yo solo puedo agradecerlo", señaló en su publicación.