Julián Gil envía emotiva carta de felicitación a su hijo Matías: "pronto estaremos juntos"

Matías Gregorio Gil De Sousa alcanzó los nueve años de edad este 27 de enero. La fecha motivó publicaciones separadas de sus padres, quienes mantienen una relación distante desde su separación hace varios años.
Su padre Julián Gil optó por compartir un video del nacimiento de su hijo acompañado de una carta extensa donde abordó temas relacionados con la paternidad, la separación y su deseo de mantener contacto con el menor. El actor argentino utilizó la ocasión para expresar directamente al niño su versión de los acontecimientos que han marcado su relación.
En el escrito, Gil menciona haber estado presente desde el nacimiento de Matías y conservar el registro audiovisual de ese momento. "Abriste tu manito y agarraste mi dedo. No me soltabas", recordó el actor sobre los primeros minutos de vida de su hijo.
El contenido de la carta incluye referencias a las dificultades legales enfrentadas para ejercer la paternidad y su seguimiento del crecimiento del niño a través de redes sociales y terceras personas.
"Soy tu papá. Y el amor de un papá por su hijo, por más que quieran o intenten, no se rompe, no se apaga y no se olvida", escribió Gil en un fragmento de su mensaje. El actor reconoció los años difíciles transcurridos y la distancia impuesta por circunstancias que describe como ajenas a su control.
El mensaje del actor aborda la presencia de la actual pareja de De Sousa en la vida de Matías. Gil manifestó tranquilidad respecto a que el niño cuente con una figura masculina cercana durante su ausencia. "Me da tranquilidad saber que hay alguien que te cuida, que está contigo, que te abraza cuando yo no puedo hacerlo. Si esa persona te da amor, apoyo y ejemplo, yo solo puedo agradecerlo", señaló en su publicación.
Gil también hizo mención a las pruebas de paternidad que ambos padres solicitaron en su momento, defendiendo este recurso como un derecho legítimo. "Cualquier persona papá, mamá o hijo tiene el derecho de pedir una prueba de paternidad cuando necesita claridad y tranquilidad en el corazón. Tu mamá la pidió primero, y más adelante yo también la pedí", explicó el actor, añadiendo que apoyaría a su hijo si en el futuro decidiera solicitarla.
La carta incluye referencias a la familia paterna del niño. "De mi lado tienes una familia que te ama y sueña con conocerte", escribió Gil al mencionar a hermanos, primos y otros parientes. El actor también mencionó a su actual esposa, Valeria, expresando el deseo de que Matías pueda conocer a la familia que han formado juntos.
"Del lado de tu papá, la puerta nunca estará cerrada, y tus preguntas siempre tendrán una respuesta", afirmó Gil antes de cerrar su mensaje con felicitaciones de cumpleaños.
Por su parte, De Sousa publicó una felicitación centrada exclusivamente en el festejo del cumpleaños.
"Pedazo de mi ser, amor incondicional, vida de mi vida, todo lo que diga se queda corto cuando hablo de ti te amo con todo mi ser y eres lo más bonito que me permite Dios vivir", escribió la actriz venezolana en sus redes sociales.
El mensaje de De Sousa evitó cualquier referencia a la situación legal o familiar. "Eres un hermoso ser de luz y amor mi bebé, mi niño. Feliz cumpleañosssssssss te ama mamá", concluyó la actriz en su publicación.