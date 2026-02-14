Lepaterique aprueba ordenanza que obliga a matricular a todos los niños del municipio

Lepaterique, Francisco Morazán.- La Alcaldía Municipal de Lepaterique, en el Departamento de Francisco Morazán, aprobó recientemente una ordenanza que busca garantizar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes del municipio
La ordenanza, emitida en sesión ordinaria establece responsabilidades directas para los padres, madres o responsables legales de los menores en edad escolar.
“Cada padre y madre de familia, guardador o responsable legal, vecino del Municipio de Lepaterique, tiene la obligación de matricular a sus hijos en el centro educativo más cercano”, señala el comunicado oficial de la municipalidad.
El documento detalla que esta medida busca “asegurar el derecho a la educación que todo niño, niña y adolescente tiene de acuerdo a la Constitución de la República, Código de la Niñez y Adolescencia, leyes educativas, convenios internacionales y demás leyes aplicables”.
La municipalidad advirtió que el incumplimiento de la ordenanza tendrá consecuencias legales. “El no acatamiento a esta ordenanza facultará a la Municipalidad para remitir los casos al Ministerio Público, para investigación y posterior requerimiento, a fin de que se le impongan las sanciones legales correspondientes”, advierte el comunicado.
Se indicó además que “esta ordenanza es de ejecución inmediata”, por lo que todos los responsables de menores deben cumplir con la matrícula escolar sin demora.
La medida se fundamenta en diversos artículos legales nacionales, incluyendo los artículos 151, 152, 153, 157 y 171 de la Constitución de la República; 11, 16 incisos a) y b), 17, 35, 36, 38 y 39 del Código de la Niñez y Adolescencia; y 42, 71 y 109 del Código de Familia.
La alcaldía de Lepaterique enfatizó que la acción también responde a la necesidad de mejorar la cobertura educativa en el municipio, donde se han detectado casos de deserción escolar y falta de matrícula.
Autoridades locales manifestaron que continuarán trabajando con los centros educativos para facilitar la inscripción y seguimiento de los estudiantes, asegurando que ningún niño quede fuera del sistema educativo.
Es de mencionar que, según datos de El Observatorio de Derechos Humanos Honduras (ODH), para el año 2022, Lepaterique muestra una tasa de matrícula escolar del 63.2 %, mientras que la tasa de deserción escolar es del 3.2 % y el promedio de estudiantes por maestro es de 26 por docente, cifras que ilustran limitaciones en cobertura y calidad educativa.
Además, en infraestructura educativa, sólo 21 % de los centros educativos cuentan con electricidad, 71 % tienen agua potable y apenas 8.1 % disponen de saneamiento adecuado, lo que influye directamente en la experiencia educativa de niñas, niños y docentes de Lepaterique.