Lepaterique aprueba ordenanza que obliga a matricular a todos los niños del municipio

Lepaterique, Francisco Morazán.- La Alcaldía Municipal de Lepaterique, en el Departamento de Francisco Morazán, aprobó recientemente una ordenanza que busca garantizar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes del municipio

La ordenanza, emitida en sesión ordinaria establece responsabilidades directas para los padres, madres o responsables legales de los menores en edad escolar.

“Cada padre y madre de familia, guardador o responsable legal, vecino del Municipio de Lepaterique, tiene la obligación de matricular a sus hijos en el centro educativo más cercano”, señala el comunicado oficial de la municipalidad.

El documento detalla que esta medida busca “asegurar el derecho a la educación que todo niño, niña y adolescente tiene de acuerdo a la Constitución de la República, Código de la Niñez y Adolescencia, leyes educativas, convenios internacionales y demás leyes aplicables”.

La municipalidad advirtió que el incumplimiento de la ordenanza tendrá consecuencias legales. “El no acatamiento a esta ordenanza facultará a la Municipalidad para remitir los casos al Ministerio Público, para investigación y posterior requerimiento, a fin de que se le impongan las sanciones legales correspondientes”, advierte el comunicado.