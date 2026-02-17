Maestros piden se investiguen irregularidades del concurso docente, pero que no se anule

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) dieran a conocer que analizan anular el concurso docente de 2025 por supuestas irregularidades, el sector magisterial pide que se investigue y castigue a los responsables. El expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Joel Navarrete, manifestó que, más allá de cancelar el concurso de plazas y perjudicar a los maestros que participaron, se tiene que castigar a quienes manejaron el proceso. "Los docentes de tierra adentro, los maestros que participaron en él, nunca nunca tuvieron acceso a esos datos del concurso; o sea, aquí hay que castigar a quien tuvo acceso a esos datos", dijo.

Entre las supuestas irregularidades que encontraron las nuevas autoridades de Educación está que no se cumplió con los listados de prelación, es decir, se nombraron a maestros a conveniencia sin seguir los listados basados en las notas que obtuvieron Otra de las denuncias señala a la exdirectora de Talento Humano de la Seduc, quien en ese entonces fungió como presidenta de la Junta Nacional de Selección Docente. La maestra fue concursante del proceso y obtuvo una nota del 86.25%, logrando colocarse al primer lugar del listado de prelación en Francisco Morazán. "Si la licenciada iba a concursar, tenía ella que haberse salido y nombrar a una persona que la representara en esa instancia como lo establece la ley", expresó el exdirigente. Además, se denunció que la plataforma informática del concurso de plazas fue manejada por el hijo del presidente de un reconocido colegio magisterial del país, lo que pone en tela de juicio la transparencia y legalidad del proceso para elegir a los docentes. "Hay injerencia directa y eso no se debe permitir. Pero eso no garantiza venir a violentar el derecho de los compañeros que participaron en el concurso docente. Hay que castigar a quienes cometen ese tipo de acciones, de manipular en este caso las notas de concurso", agregó Navarrete.