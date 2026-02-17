CNA se suma al coro del juicio político: ¿serenata de justicia o dedicatoria con nombre y apellido?

CLAMOR. El CNA se suma al clamor popular por el juicio político y la petición de la Gaby lleva dedicatoria para Johelito Zelaya y Nerón. La “people” exige no venganza, como dice María Antonieta, sino, justicia, para que los hechos no se repitan.

FRENTE. Al suave y, sin querer queriendo, como decía el Chavo, se ha constituido un “frente femenino por el juicio político”, encabezado por Cossette y Ana Paola, e integrado por la Gaby, María Antonieta, Maribel Espinoza, Vilma Morales, en fin...¿Y los hombres? Very well, thank you.

SHAKIRA. A propósito de juicio político, vieron a Nerón qué “preocupado”, bailando al son de Shakira. Lo mismo pasa con el Pingüino del Congreso y la bulla en SPS es que está hasta remodelando su chola.

JULIA. “Me dicen Julia” avisa que pronto va a desenmascarar a los que están detrás de la campaña en su contra. ¿Son de Nasralla o de Libre? Pregunta. “Pendientes”, advierte.

RETIRO. Quién como el gordito Aldana, que ya no necesita la chamba de regidor en la AMDC, y se acaba de retirar. Dejó a su alero Osman. La bulla es que volverá a aspirar a la comuna, solo que ahora por el PL.

MIL. A propósito, Juan Diego ya cumple tres semanas y nada se sabe de los mil millones del préstamo aquel que sacó Aldana a solo horas de las elecciones del 30-N.

NADA. Tampoco se conoce nada de la represa Jiniguare. Una investigación de El Heraldo revela que Aldana otorgó un contrato por 199 millones de dólares a una empresa brasileña, pero en el sitio de la edificación no hay absolutamente nada.

JUAN. Hombre, y eso de Bukele sobre lo que dijo Gerzon, será por él, o se lo dirá a Pedro, para que lo entienda Juan...Juan Nasry Asfura Zablah.

NIÑO. No será que el turquito cuscatleco anda chimado, por la aparición de nuevos liderazgos en estos lares, los cuales amenazan con despojarlo de su corona como el niño consentido de Trump y compañía.

PAPI. El asunto es que el “papi” no tiene ni tres semanas de haber llegado, y ya estuvo de invitado en la chola del mero toro, en Mar-a-Lago, lo mismo que en el Departamento de Estado con Marco Rubio y allí va otra vez a verse con Trump, a Miami.

RAZÓN. Por lo demás, Bukele tiene toda la razón cuando dice que, muy por encima de los derechos humanos de los criminales, deben estar los de sus víctimas.

PESOS. Ahora, que Bukele haya dicho lo que dijo porque de verdad le preocupa que los delincuentes maten hondureños, esos son otros cinco pesos.