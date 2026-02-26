Los equipos de la MLS que quiere fichar al hondureño Deybi Flores

La noticia tomó fuerza luego que distintos reportes empezaran a vincularlo nuevamente con la Major League Soccer, liga que ya conoce bien. A sus 29 años, el volante catracho estaría listo para emprender un nuevo desafío en el balompié estadounidense, tras quedar fuera de los planes del conjunto saudí en medio de un contexto deportivo complicado para la institución.

San Pedro Sula, Honduras. - El futuro de Deybi Flores comienza a aclararse tras su sorpresiva salida del fútbol árabe. El mediocampista hondureño rescindió su contrato con el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita, una decisión que generó múltiples reacciones debido a la regularidad que mantenía con el club, donde era habitual titular en el esquema del equipo.

Pese a que muchos calificaron su salida como inexplicable, lo cierto es que Flores quedó como agente libre, situación que facilita su incorporación inmediata a cualquier club interesado. Su experiencia internacional y recorrido en selecciones nacionales lo convierten en una pieza atractiva dentro de un mercado que todavía se mantiene abierto.

Cabe recordar que “Yeyé” ya tuvo paso por la MLS defendiendo los colores del Vancouver Whitecaps y el Toronto FC, por lo que su posible regreso marcaría su tercera experiencia en la liga norteamericana. Además, existe la posibilidad de que comparta camerino con el también hondureño Joseph Rosales, lo que aumentaría la presencia catracha en el torneo.

Diario El Heraldo conoció que el futbolista ha sido ofrecido a varios clubes de la MLS, pero los dos que han mostrado interés concreto son el Austin FC y el San Jose Earthquakes, equipos que ahora analizan la incorporación del mediocampista hondureño como refuerzo para la nueva temporada.