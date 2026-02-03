Deybi Flores y la razón por la que salió del Al-Najma de Arabia Saudita

Tegucigalpa, Honduras.- La salida de Deybi Flores del Al-Najma se dio como resultado de una suma de factores deportivos y personales que terminaron haciendo inviable su continuidad en el club de la primera división de Arabia Saudita, misma que está plagada de grandes figuras mundiales. Aunque su llegada generó grandes expectativas, la realidad dentro del equipo fue muy distinta a lo esperado. El Al-Najma atraviesa una profunda crisis deportiva, con una campaña muy negativa en la que no ha logrado ganar partidos, es el equipo con menos goles anotados y el más goleado del campeonato, una situación que afecta directamente el rendimiento y la proyección de cualquier futbolista.

El periodista Eduardo Solano conoció que a este contexto se sumó la salida de Romell Quioto, quien había sido una figura clave en la decisión de Flores de fichar por el club saudó. 'El Romántico' no solo era su compañero y compatriota, sino también un apoyo importante en el proceso de adaptación a un país, una cultura y un fútbol muy distintos. Luego, el delantero hondureño abandonó el equipo para buscar sumar minutos en otro club, ya que era suplente en Al-Najma. Sin esa red de apoyo y con dificultades adicionales de adaptación fuera del campo, la experiencia de Deybi Flores en Arabia Saudita se volvió cada vez más compleja.