El hondureño Deiby Flores queda fuera del Al-Najmah en pleno torneo: Este sería su futuro

Unaizah, Arabia Saudita.- El volante hondureño Deiby Flores quedó este lunes como agente libre tras rescindir su contrato con el Al-Najmah de Arabia Saudita. La salida del mediocampista se dio por mutuo acuerdo entre ambas partes, según confirmó la institución asiática.

"El Yeye" había llegado al equipo de la primera división saudí a mediados de 2023, procedente del Toronto FC de la MLS, en uno de sus mejores momentos por su recorrido internacional y protagonismo en la Selección Nacional de Honduras.

El rendimiento de Deiby Flores fue regular durante su estancia en el equipo, sin lograr la continuidad esperada como titular indiscutible. Las lesiones y algunas decisiones técnicas influyeron en su participación durante la temporada.

El club saudí hizo oficial la noticia mediante un comunicado en el que informó la finalización del vínculo contractual. “La directiva del Club Al-Najmah anunció la finalización del contrato del jugador Deybi Flores de mutuo acuerdo entre ambas partes”, señaló la institución.

Asimismo, expresó su agradecimiento al futbolista hondureño por su profesionalismo y entrega durante el tiempo que defendió los colores del club. “Le deseamos continuidad en el éxito y prosperidad en su próxima etapa profesional”, añadió el comunicado oficial.

La salida de Deiby Flores se suma a la reciente partida del delantero hondureño Romell Quioto, quien también abandonó el Al-Najmah hace unas semanas, marcando así el cierre del breve paso de los dos seleccionados catrachos por la institución.

En cuanto al futuro de Flores, su destino aún es incierto, aunque su prioridad sería continuar su carrera en el extranjero.