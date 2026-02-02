¡El León manda! La serie histórica entre Olimpia y América en torneos de Concacaf

Los Leones se medirán a las Águilas en un duelo lleno de historia en Concacaf, pues ambos equipos son los máximos ganadores en sus países y además han logrado levantar el principal trofeo de clubes de la región.

Tegucigalpa, Honduras.- En uno de los partidos más esperados de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf , el Olimpia recibe este martes 3 de febrero al América de México en una noche que promete estar cargada de muchas emociones.

Olimpia y América se han enfrentado en un total de seis ocasiones en torneos de Concacaf, dejando un historial ligeramente favorable para el Albo, que ha conseguido tres triunfos sobre los Azulcremas. Los aztecas se han impuesto en dos ocasiones y solamente se ha registrado un empate.

La primera vez que el León cruzó su camino con el del América fue en la tercera ronda de la Copa de Campeones de 1985. En aquella oportunidad, el equipo merengue igualó 2-2 en la ida disputada en Tegucigalpa y posteriormente dio la campanada en Querétaro al vencer 0-1 a las Águilas, logrando así el boleto a la gran final en donde terminó cayendo ante el Defence Force de Trinidad y Tobago.

Tuvieron que pasar cinco años para que los melenudos se encontraran de nuevo ante los mexicanos en Concacaf. Fue justamente en las semifinales de la edición de 1990 cuando el América se impuso 3-0 en la ida disputada en el Estadio Azteca y terminó cayendo 2-1 en la vuelta en el Estadio Nacional para conseguir el boleto a la final que acabó ganando ante el Pinar del Río de Cuba.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La última eliminatoria entre los más ganadores de Honduras y México fue en los octavos de final de 2021. En la ida disputada en Tegucigalpa los de Coapa consiguieron el triunfo 1-2 con goles de Federico Viñas y Sergio Díaz, sin embargo, en la vuelta se llevaron un susto tras caer 0-1 ante el Olimpia, que a pesar de lograr su segundo "Aztecazo" quedó eliminado por el gol de visitante.