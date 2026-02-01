Saint-Maximin tras su salida del América: "He enfrentado dificultades dolorosas"

Ciudad de México, México.- A las puertas de viajar a Honduras para enfrentar al Olimpia en la Copa de Campeones de Concacaf, el América ha sufrido tres bajas importantes que merman al equipo de André Jardine en su búsqueda por conquistar el torneo regional y volver a la cima en la Liga MX. De la noche a la mañana las águilas se quedaron sin Álvaro Fidalgo, Rodrigo Aguirre y el francés Allan Saint-Maximin, siendo esta última la baja más polémica en el nido, ya que desde el país azteca indican que el galo habría dejado el club de Coapa por diferencias con el técnico.

Tras todo el revuelo causado por su salida, Saint-Maximin se ha pronunciado sobre la situación y ha dejado un mensaje al América en sus redes sociales, argumentando que su marcha se debe a asuntos familiares. "Siempre he puesto a los demás antes que a mí mismo, pensando en su bienestar y futuro sobre el mío. Me ha permitido construir algo fuerte y duradero para aquellos que vienen tras mí porque no somos para siempre y la salud es el activo más valioso que tenemos", comenzó diciendo el atacante francés. "He enfrentado dificultades personales, dolorosas pérdidas y ausencias que me han afectado profundamente. Mi querida familia y amigos se han ido demasiado pronto y desearía poder estar ahí para ellos y familia. Mi trabajo me ha impedido estar donde he querido estar y me ha hecho darme cuenta que la vida es frágil y que cada momento importa. Por eso decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí", agregó.

