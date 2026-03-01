  1. Inicio
Platense vs Real España EN DIRECTO - Partido de Liga Nacional de Honduras

El líder Real España quiere seguir aumentando su ventaja en la cima del torneo Clausura y por eso busca derrotar al Platense

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 15:49
El Real España en su último juego derrotó a los Lobos de la UPNFM.

 Foto: Archivo

Puerto Cortés, Honduras.- El líder del torneo Clausura, Real España, visita al Platense por la novena jornada en la cancha del estadio Excélsior.

Los dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos llegan de ser eliminados por Los Ángeles FC de la Copa de Campeones de la Concacaf y en lo local, de derrotar a UPNFM.

Mientras que el Platense no le fue bien en su última presentación, cayendo como visitante contra los Lobos.

Alineaciones

Hora y canal que transmite partido EN VIV

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC

