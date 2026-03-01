Platense vs Real España EN DIRECTO - Partido de Liga Nacional de Honduras

Puerto Cortés, Honduras.- El líder del torneo Clausura, Real España, visita al Platense por la novena jornada en la cancha del estadio Excélsior.

Los dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos llegan de ser eliminados por Los Ángeles FC de la Copa de Campeones de la Concacaf y en lo local, de derrotar a UPNFM.

Mientras que el Platense no le fue bien en su última presentación, cayendo como visitante contra los Lobos.