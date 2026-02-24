Real España tuvo un 'digno' cierre ante Los Ángeles FC y queda eliminado de Concachampions

Los Ángeles, Estados Unidos.- Se terminó de sentenciar la serie, pese a que en la vuelta no fue un resultado ni un partido ni en lo mínimo de la ida, Los Ángeles FC derrotaron 1-0 al Real España en la vuelta por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los dirigidos por Jeaustin Campos se despidieron del torneo internacional, tal y como se veía en papel cuando se dio el sorteo, el equipo de la MLS fue superior y ganó la serie por marcador global de 7-1.

Real España se fue a plantear al estadio BMO y sorprendió hasta sus mismos aficionados, quien de a poco le fue quitando la pelota a LAFC que no mostró su mejor versión ni aceleró tanto, por lo que los comandados por el costarricense Jeaustin Campos aporvecharon. Pese a que no fueron ni la sombra de lo que jugaron en San Pedro Sula, LAFC llevó peligro al área de los 'aurinegros', aprovechando los malos rechazos de la defensa, el primero fue de Eustaquio que pateó arriba pese a que gozó de mucho espacio.

Luego se vino la llegada de Tyler Boyd tras pase de Amin Boudri, encaró a "Buba" López y el portero terminó ganando el duelo mandando al tiro de esquina con la punta del pie. Real España tenía la pelota, pero no llegaba al área rival, fue hasta el minuto 33 que Jhow Benavídez se adelantó al volante de LAFC, sirvió a Darixon Vuelto para que éste soltara zurdazo que fue controlado en dos tiempos por Thomas Hasal. Los Ángeles no tenían la pelota, aceleraban muy poco, pero Ryan Raposo logró llegar a un rechazo de cabeza de Franklin Flores para que Luis López volviera a aparecer y empezar a ser la figura.