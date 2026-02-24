Real España tuvo un 'digno' cierre ante Los Ángeles FC y queda eliminado de Concachampions

Los Ángeles, Estados Unidos.- Se terminó de sentenciar la serie, pese a que en la vuelta no fue un resultado ni un partido ni en lo mínimo de la ida, Los Ángeles FC derrotaron 1-0 al Real España en la vuelta por la Copa de Campeones de la Concacaf.
Los dirigidos por Jeaustin Campos se despidieron del torneo internacional, tal y como se veía en papel cuando se dio el sorteo, el equipo de la MLS fue superior y ganó la serie por marcador global de 7-1.
Real España se fue a plantear al estadio BMO y sorprendió hasta sus mismos aficionados, quien de a poco le fue quitando la pelota a LAFC que no mostró su mejor versión ni aceleró tanto, por lo que los comandados por el costarricense Jeaustin Campos aporvecharon.
Pese a que no fueron ni la sombra de lo que jugaron en San Pedro Sula, LAFC llevó peligro al área de los 'aurinegros', aprovechando los malos rechazos de la defensa, el primero fue de Eustaquio que pateó arriba pese a que gozó de mucho espacio.
Luego se vino la llegada de Tyler Boyd tras pase de Amin Boudri, encaró a "Buba" López y el portero terminó ganando el duelo mandando al tiro de esquina con la punta del pie.
Real España tenía la pelota, pero no llegaba al área rival, fue hasta el minuto 33 que Jhow Benavídez se adelantó al volante de LAFC, sirvió a Darixon Vuelto para que éste soltara zurdazo que fue controlado en dos tiempos por Thomas Hasal.
Los Ángeles no tenían la pelota, aceleraban muy poco, pero Ryan Raposo logró llegar a un rechazo de cabeza de Franklin Flores para que Luis López volviera a aparecer y empezar a ser la figura.
El gol del equipo local llegó en la segunda parte, donde ya no estaban las figuras Son Heung-Min y Denis Bouanga, ese tanto llegó por el defensor Nkosi Tafari tras un tiro libre desde la derecha, Daniel Aparicio y Jack Baptiste no llegan, le queda a Timothy Tillman que tiró a portería, tapa el portero y el central llegó a empujarla.
Los últimos minutos dominó más el equipo local, el Real España no pudo mantener el ritmo con el que juegan los de Marc Dos Santos, soportaron los ataques ya que los que ingresaron serán suplentes en la temporada e intentaron ganar la confianza del DT.
Fue hasta el 88 que el Real España tuvo una sorpresiva llegada por la izquierda por medio de Nixon Cruz que logró conseguir un penal tras realizar una ruleta y eso generó confusión en el defensor Kenny Nielsen, el árbitro no dudó y sancionó, pero el portero Thomas Hasal le tapó el lanzamiento a Jhow Benavídez.
De esta manera el Real España se despide de la Copa de Campeones de la Concacaf, fue superado ampliamente por Los Ángeles FC, quien tiene una de las mejores plantillas de la MLS de los Estados Unidos.
Ahora los de Marc Dos Santos se medirán ante la Liga Deportiva Alajuelense en los octavos de final. Los de Costa Rica llegan de ganar la Copa Centroamericana de la Concacaf.
-- Ficha técnica --
Los Ángeles FC: 12- Thomas Hasal; 24- Ryan Hollingshead, 91- Nkosi Tafari, 45- Kenny Nielsen, 65- Amin Boudri; 21- Ryan Raposo (Artem Smolyakov 80'), 66- Mathieu Choiniere, 46- Stephen Eustaquio (Jude Terry 46'), 7- Son Heung-Min (Nathan Ordaz 46'); 99- Denis Bouanga (Timothy Tillman 46') y 19- Tyler Boyd (David Martínez 69'). DT: Jeaustin Campos.
Real España: 22- Luis López; 28- Carlos Mejía (Roberto Osorto 86'), 19- Daniel Aparicio, 6- Devron García, 5- Franklin Flores; 44- Anfronit Tatum (Mike Arana 86'), 10- Jhow Benavídez, 14- Jack Baptiste (Danilo Palacios 78'), 8- Anthony García, 18- Darixon Vuelto; 30- Ángel Sayago (Exon Arzú 78'). DT: Marc Dos Santos
Amonestados: Jhow Benavídez 51', Anfronit Tatum 68'