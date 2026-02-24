Nashville de los hondureños Andy Najar y Acosta enfrentará al Inter Miami de Messi en Concacaf

Tendremos representación hondureña en la Champions de Concacaf tras la clasificación a octavos de final del Nashville , club donde militan los hondureños Andy Nájar y Brayan Acosta .

Nashville, Estados Unidos.- ¡7-0! El equipo de los hondureños golearon sin piedad al Athletico Ottawa y se clasificaron a los octavos de final de la Champions de Concacaf.

El equipo estadounidense llegaba a este partido de vuelta con una ventaja cómoda (2-0) que consiguieron en Canadá con goles de Pacius y Surridge.

Sin embargo, el Nashville se tomó con mucha seriedad este encuentro y salió con varios titulares en el once inicial, incluyendo al mediocampista Brayan Acosta (jugó 77 minutos). Mientras que Andy Najar empezó en el banquillo y terminó ingresando a min 78.

El club dirigido por B.J Callaghan aumentó la ventaja en el marcador global en el primer tiempo con goles de A. Muyl (21') y Knight (36'), un resultado que ya era abultado para poder concretar la clasificación.

Pero los locales no bajaron los brazos en el complemento y el haitiano Woobens Pacius (55'), quien había anotado en la ida, aprovechó para poner el 3-0. Ocho minutos más tarde, Brayan Acosta asistió a Maher para el 4-0.