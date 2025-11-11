El sistema bancario generó 2,497 nuevos empleos desde septiembre 2022

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema bancario comercial se ha caracterizado por la generación de oportunidades laborales, contabilizando 23,187 empleados hasta septiembre pasado.

En el mismo período y desde el 2022 el personal de la banca que sumaba 20,690 trabajadores registró un crecimiento de 2,497 nuevos empleos, de acuerdo con un reporte de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) al que tuvo acceso EL HERALDO.

El pago de salarios también incrementó 3,135 millones de lempiras en este cuatrienio y alcanzó los L11,689 millones.

Las oficinas que incluyen sucursales, agencias y ventanillas de los 15 bancos que operan en el país se elevaron a 21,453 cuando al noveno mes de 2022 se contabilizaron 11,785, implicando una variación de 9,668 de estos puntos de servicio.