¿Por qué bajaron 5.26% las utilidades de la banca privada de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Las medidas de política monetaria que el gobierno de Honduras aplicó como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han tenido impacto negativo en los indicadores de la banca privada. Entre el 5 de agosto y el 28 de octubre, el Banco Central de Honduras (BCH) aplicó dos ajustes a la TPM (Tasa de Política Monetaria) de 3% a 4% y de 4% a 5.75%, lo que se tradujo en un alza a las tasas de interés activas -préstamos- y pasivas -depósitos. La tasa de interés activa para nuevas operaciones de crédito en moneda nacional aumentó de 13.32% a 15.77% anual, en promedio, entre julio 2024-agosto 2025, con una subida de 2.45%.

Para Manuel Bautista, expresidente del Banco Central, el ajuste a la TPM ha derivado en un encarecimiento del crédito y por, ende, en una contracción en la demanda de recursos. Así se ha reflejado en la cartera crediticia al reportar una desaceleración en el periodo enero-agosto 2024-2024 al aumentar el saldo de 642,354.1 a 679,556.8 millones de lempiras, con un aumento interanual de L37,202.7 millones, según datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Ese resultado es menor al mostrado en el periodo enero-agosto 2023-2024, cuando la cartera crediticia del sistema bancario comercial creció en 84,542.3 millones de lempiras cuando el saldo pasó de L557,811.8 a L642,354.1 millones.