¿Por qué bajaron 5.26% las utilidades de la banca privada de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Las medidas de política monetaria que el gobierno de Honduras aplicó como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han tenido impacto negativo en los indicadores de la banca privada.
Entre el 5 de agosto y el 28 de octubre, el Banco Central de Honduras (BCH) aplicó dos ajustes a la TPM (Tasa de Política Monetaria) de 3% a 4% y de 4% a 5.75%, lo que se tradujo en un alza a las tasas de interés activas -préstamos- y pasivas -depósitos.
La tasa de interés activa para nuevas operaciones de crédito en moneda nacional aumentó de 13.32% a 15.77% anual, en promedio, entre julio 2024-agosto 2025, con una subida de 2.45%.
Para Manuel Bautista, expresidente del Banco Central, el ajuste a la TPM ha derivado en un encarecimiento del crédito y por, ende, en una contracción en la demanda de recursos.
Así se ha reflejado en la cartera crediticia al reportar una desaceleración en el periodo enero-agosto 2024-2024 al aumentar el saldo de 642,354.1 a 679,556.8 millones de lempiras, con un aumento interanual de L37,202.7 millones, según datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Ese resultado es menor al mostrado en el periodo enero-agosto 2023-2024, cuando la cartera crediticia del sistema bancario comercial creció en 84,542.3 millones de lempiras cuando el saldo pasó de L557,811.8 a L642,354.1 millones.
Lo expuesto anteriormente ha impactado en las utilidades bancarias al reducirse de 7,126.3 a 6,751 millones de lempiras en el periodo enero-agosto 2024-2025, de acuerdo con el ranking publicado por la CNBS.
La caída interanual de las ganancias es de 375.3 millones de lempiras, que significan en valores porcentuales 5.26 puntos.
De acuerdo con el ranking de la CNBS, los cinco bancos comerciales con mejor rentabilidad son Occidente con 2,787.6 millones de lempiras, seguido de BAC con L1,157.9 millones, Ficohsa con L963 millones, Banpaís con L887.1 millones y Atlántida con L640.4 millones. Los cinco bancos citados concentraron 6,436 millones de lempiras, que equivalen al 90.3%.