Jorge Aldana anuncia que denunciará ante el MP a magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, adelantó que el lunes 12 de enero se presentará ante el Ministerio Público (MP) para denunciar a los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona -del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)- tras declarar inadmisibles las impugnaciones hechas por el edil. Aldana, quien busca la reelección como alcalde, solicitó al ente jurisdiccional la revisión de más de 400 actas a nivel municipal, que, según él, le daban el triunfo.

Sin embargo, el TJE brindó un revés a Aldana que debería entregar la alcaldía a Juan Diego Zelaya del Partido Nacional. La noche de este 9 de enero, Jorge Aldana dijo que los magistrados del TJE “fueron esclavos de situaciones poderosas que tienen intenciones que en la capital no se cuenten esos votos. ¿Cuál es el miedo de contar los votos? Hago un llamado a las personas que se jactan todo del tiempo de defender la democracia y este es el momento”. El candidato de Libertad y Refundación (Libre) añadió que “nos están robando frente a nuestra cara. A las iglesias, ¿se van a quedar callados? Quiero ver las iglesias exigiendo justicia. Las organizaciones de sociedad civil deben estar presentes y revisen la aberración del Tribunal de Justicia Electoral”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.