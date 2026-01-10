Colectivos de Libre toman edificios de la Alcaldía del Distrito Central tras fallo del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Los edificios de la Alcaldía del Distrito Central amanecieron tomados este sábado 10 de enero por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), lo que provocó la paralización total de los servicios municipales y el bloqueo de accesos para la ciudadanía.

Desde tempranas horas, los colectivos se apostaron dentro y fuera de las instalaciones municipales, impidiendo el ingreso de empleados y usuarios.

Debido a esta medida de presión, todos los trámites administrativos en las dependencias del Distrito Central se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.

La acción se produjo después de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declarara inadmisibles las impugnaciones presentadas por el alcalde capitalino, Jorge Aldana, quien buscaba revertir los resultados del proceso electoral municipal.