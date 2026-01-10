Colectivos de Libre toman edificios de la Alcaldía del Distrito Central tras fallo del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Los edificios de la Alcaldía del Distrito Central amanecieron tomados este sábado 10 de enero por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), lo que provocó la paralización total de los servicios municipales y el bloqueo de accesos para la ciudadanía.
Desde tempranas horas, los colectivos se apostaron dentro y fuera de las instalaciones municipales, impidiendo el ingreso de empleados y usuarios.
Debido a esta medida de presión, todos los trámites administrativos en las dependencias del Distrito Central se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.
La acción se produjo después de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declarara inadmisibles las impugnaciones presentadas por el alcalde capitalino, Jorge Aldana, quien buscaba revertir los resultados del proceso electoral municipal.
El contexto inmediato de la protesta es la resolución del TJE que rechazó las impugnaciones con las que Aldana solicitaba la revisión de más de 400 actas, argumentando que estas le otorgaban el triunfo. La decisión fue anunciada por el magistrado Mario Flores Urrutia, en ausencia de Mario Morazán.
“El TJE, para dar una respuesta técnica y legal, establece que el peticionario debe ser congruente y preciso en su solicitud”, declaró Flores Urrutia al fundamentar la inadmisión de los recursos.
Tras el fallo, Jorge Aldana anunció que el lunes 12 de enero acudirá al Ministerio Público para interponer una denuncia contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, a quienes responsabiliza por la resolución emitida.
Hasta el cierre de esta nota, la toma de las instalaciones municipales se mantenía y las actividades de la Alcaldía del Distrito Central continuaban suspendidas.