Presionan a empleados municipales para protestar por Aldana en horas laborales

Una fuente confió a este medio que los trabajadores municipales de Tegucigalpa son amedrentados para ir a protestar a favor del alcalde saliente Jorge Aldana. Funcionarios municipales negaron esta versión

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 16:05
Presionan a empleados municipales para protestar por Aldana en horas laborales

En la manifestación del martes pasado, a favor de Jorge Aldana, apareció de forma eufórica Leily Núñez, gerente de Deportes de la alcaldía capitalina.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo coacción, empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) son obligados a protestar a favor del alcalde saliente Jorge Aldana para exigir el recuento de 435 actas que, según él, le garantizan la victoria, confió una fuente conocedora de los hechos.

Otro grupo de manifestantes corresponde también a trabajadores municipales que, a su vez, integran los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), pero suelen movilizarse en horas laborales, bajo la autorización de Aldana y otros funcionarios de la municipalidad, constató EL HERALDO Plus por medio de fuentes y fotografías.

Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció una tendencia a favor de Juan Diego Zelaya como alcalde electo de la capital, Aldana abrió las puertas a los empleados de la municipalidad para que protestaran a su favor en las calles.

Primero, los dirigentes obligaron a los empleados municipales a protestar en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde Aldana instaló una carpa para exigir el conteo de voto por voto. En el sitio hubo varios momentos de caos y tensión.

Una fuente relató a EL HERALDO Plus que la jefa de Recursos Humanos de la AMDC ordena a los jefes inmediatos, a través de canales de mensajería mediante imágenes que se visualizan una sola vez, que deben salir a protestar en apoyo a Aldana.

En la misma alcaldía les indican dónde deben ir a protestar y después llega un dirigente sindical a levantar listados para verificar que los trabajadores asistan a las manifestaciones. Quienes se han rehusado son amedrentados con que serán despedidos del trabajo.

“Nos dicen cosas como que ustedes saben que tienen que ir porque de esto depende su trabajo, y se van a quedar sin trabajo si no apoyan al alcalde”, afirmó la fuente.

Este jueves, Aldana realizó un cabildo abierto donde amenazó con no entregar el poder hasta que se realice el conteo total de actas.

Aldana accedió a mil millones al cierre de su gestión sin rastro público de su gasto

Aunque algunos empleados municipales se resisten y deciden continuar con sus labores, la mayoría, por miedo a perder la plaza, se mueve a lo indicado por la dirigencia de Libre. Mucha gente incluso se queda durmiendo en los sitios de protesta.

A quienes quedan en guardia o hasta horas de la noche se les otorgan permisos autorizados para faltar al trabajo con goce de sueldo. Otros, en cambio, reciben autorización para ausentarse de sus puestos en horas laborables.

En los llamados colectivos, andan empleados municipales de varias oficinas.

En los llamados colectivos, andan empleados municipales de varias oficinas.

 (Foto: Marvin Salgado)

La fuente explicó que los miembros de los colectivos son los que más se movilizan y salen principalmente de la alcaldía del bulevar 21 de Octubre, donde están las oficinas del alcalde, vicealcalde y los regidores municipales.

También movilizan a personal de la oficina de Atención Entiende y Resuelve (AER) y de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps), principalmente en horario laboral.

“Todo lo hacen en horario laboral, así fue cuando el alcalde estuvo en Infop, y a uno lo mandaban y teníamos que mandar fotografías, evidenciando que estábamos allá y nos anotábamos en listas”, criticó la fuente.

Derecho a protestar

Esta versión quedó comprobada la mañana del martes pasado, cuando dentro de los colectivos de Libre que protestaban afuera de las instalaciones del CNE, en el barrio La Campaña de Tegucigalpa, apareció Leily Núñez, gerente de Deportes de la AMDC.

Fuentes de la municipalidad confirmaron que en las imágenes captadas por las cámaras de EL HERALDO aparece Núñez y otros funcionarios municipales que se cubren el rostro con mascarillas y pasamontañas para no ser identificados.

Dentro de los manifestantes también hay personas humildes, que forman parte de las microempresas de barrido que funcionan en los distintos barrios y colonias de la capital, y que reciben sueldos de apenas 4,000 lempiras mensuales.

Durante la manifestación de ese día, los simpatizantes de Libre y empleados de la alcaldía capitalina gritaban: "voto por voto", "Aldana, amigo, el pueblo está contigo" y "¿cuál es el miedo de contar los votos?".

Otros presentes afirmaron que "de la alcaldía no nos vamos hasta que nos saquen muertos", y anunciaron con defender las oficinas municipales hasta las últimas consecuencias.

L1.5 millones otorgó la Alcaldía capitalina a Melvin Cevallos y su hermano

EL HERALDO Plus consultó a Núñez sobre la presencia de funcionarios municipales en la protesta, y respondió que “la Alcaldía no ha dejado de trabajar, las oficinas están funcionando normal”.

Defendió que “algunas autoridades municipales nos tomamos el atrevimiento de salir a defender nuestro derecho, que es la protesta, porque no estamos de acuerdo con la picardía de no contabilizar 435 actas, solo porque le dan el gane a Aldana”.

Algunos de los empleados municipales, según sus autoridades, piden permiso para ir a defender a su alcalde.

Algunos de los empleados municipales, según sus autoridades, piden permiso para ir a defender a su alcalde.

 (Foto: Marvin Salgado)

La funcionaria agregó que “esa decisión —de ir a protestar— ya es personal, pero ustedes pueden ir a cualquier plantel a cualquier hora y la institución sigue funcionando”.

Al consultarle si están obligando a los empleados a asistir a las manifestaciones a favor de Aldana, negó tal versión. En su lugar, sostuvo que son los mismos empleados quienes piden permiso a sus jefes para protestar.

“Dejamos funcionando cada oficina. Nos acuerpan los que desean, que no son todos, porque el gobierno municipal sigue funcionando”, defendió.

Te gustó este artículo, compártelo
El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

Ver más