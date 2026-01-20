Presionan a empleados municipales para protestar por Aldana en horas laborales

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo coacción, empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) son obligados a protestar a favor del alcalde saliente Jorge Aldana para exigir el recuento de 435 actas que, según él, le garantizan la victoria, confió una fuente conocedora de los hechos.

Otro grupo de manifestantes corresponde también a trabajadores municipales que, a su vez, integran los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre), pero suelen movilizarse en horas laborales, bajo la autorización de Aldana y otros funcionarios de la municipalidad, constató EL HERALDO Plus por medio de fuentes y fotografías.

Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció una tendencia a favor de Juan Diego Zelaya como alcalde electo de la capital, Aldana abrió las puertas a los empleados de la municipalidad para que protestaran a su favor en las calles.

Primero, los dirigentes obligaron a los empleados municipales a protestar en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde Aldana instaló una carpa para exigir el conteo de voto por voto. En el sitio hubo varios momentos de caos y tensión.

Una fuente relató a EL HERALDO Plus que la jefa de Recursos Humanos de la AMDC ordena a los jefes inmediatos, a través de canales de mensajería mediante imágenes que se visualizan una sola vez, que deben salir a protestar en apoyo a Aldana.

En la misma alcaldía les indican dónde deben ir a protestar y después llega un dirigente sindical a levantar listados para verificar que los trabajadores asistan a las manifestaciones. Quienes se han rehusado son amedrentados con que serán despedidos del trabajo.

“Nos dicen cosas como que ustedes saben que tienen que ir porque de esto depende su trabajo, y se van a quedar sin trabajo si no apoyan al alcalde”, afirmó la fuente.

Este jueves, Aldana realizó un cabildo abierto donde amenazó con no entregar el poder hasta que se realice el conteo total de actas.