Presionan a empleados municipales para protestar por Aldana en horas laborales

La fuente explicó que los miembros de los colectivos son los que más se movilizan y salen principalmente de la alcaldía del bulevar 21 de Octubre, donde están las oficinas del alcalde, vicealcalde y los regidores municipales.También movilizan a personal de la oficina de Atención Entiende y Resuelve (AER) y de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps), principalmente en horario laboral.“Todo lo hacen en horario laboral, así fue cuando el alcalde estuvo en Infop, y a uno lo mandaban y teníamos que mandar fotografías, evidenciando que estábamos allá y nos anotábamos en listas”, criticó la fuente.