Aldana accedió a mil millones al cierre de su gestión sin rastro público de su gasto

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) accedió a un préstamo de hasta mil millones de lempiras en la etapa final de la administración de Jorge Aldana, pero en el Portal Único de Transparencia no aparece, hasta ahora, un desglose público que permita rastrear con precisión en qué se ha ido utilizando ese dinero. El tema tomó fuerza tras declaraciones públicas sobre el crédito y su posible ejecución parcial. A partir de esas menciones, EL HERALDO Plus revisó los apartados del Portal Único de Transparencia donde, normalmente, debería reflejarse el movimiento de fondos públicos: presupuesto mensual, ejecución presupuestaria, gasto e inversión física. En esa ruta de verificación se ubicó la autorización corporativa para contratar el financiamiento, pero no se encontró un reporte de ejecución que conecte pagos concretos con ese préstamo.

Los acuerdos sí están; el gasto, no

En el portal se encuentra el documento Actas de Corporación Municipal No. 025 del 28 de noviembre de 2025, Acuerdo No. 051, que autoriza a gestionar el crédito. El archivo está disponible en el apartado de acuerdos municipales y fue cargado el 16 de diciembre de 2025, según el registro del propio portal. En esa misma revisión también se localizó un acuerdo previo que funciona como antecedente institucional: Reestructuración de la deuda financiera actual a cargo de la AMDC. Ese documento, cargado el 9 de abril de 2024, recoge la justificación financiera con la que la comuna planteó la necesidad de readecuar su deuda y abrir la puerta a financiamiento. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Dicho en simple: el acuerdo de 2025 deja por escrito la autorización para gestionar un crédito de hasta mil millones; el acuerdo de 2024 expone por qué la municipalidad dijo necesitar esa vía y detalla montos de deuda que enfrentaba la institución. El Acuerdo 051 fue aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria de la corporación municipal del 28 de noviembre de 2025. Ese día, la corporación autorizó a Aldana a firmar la documentación para percibir un nuevo crédito por hasta mil millones de lempiras. El texto, además, amarra la decisión a un antecedente explícito: el Acuerdo 013, aprobado el 22 de marzo de 2024. Ese Acuerdo 013 es el que coloca la justificación financiera con cifras: registra una deuda con bancos por 6,750 millones de lempiras y una deuda flotante por 1,900 millones de lempiras, que la municipalidad atribuyó a obligaciones heredadas de la administración anterior, cuando el alcalde era Nasry Asfura. Con esos datos, el documento de 2024 planteó una estrategia de financiamiento en el marco de una reestructuración integral. Luego, a finales de 2025, la corporación aprobó la pieza más visible de esa ruta: la autorización del crédito por hasta mil millones.

Qué dice Aldana sobre el uso del dinero

Consultado por EL HERALDO Plus, Jorge Aldana aseguró que la AMDC ya está usando recursos del préstamo. Sin embargo, no precisó cuánto se ha ejecutado ni entregó un desglose de beneficiarios, pagos, fechas o documentos de respaldo. “Los recursos los mantiene el banco en una cuenta asegurada y desde allí se hacen pagos a proveedores, contratistas y la operación de AMDC en cierre de año”, respondió en un intercambio de mensajes por WhatsApp. Aldana también defendió que el desembolso en un período cercano a las elecciones no implica improvisación, sino el cierre de un trámite que, asegura, venía en curso. “Estos mil millones de lempiras fueron entregados días antes de las elecciones; no es que los sacamos para ese momento”, declaró en el foro Frente a Frente. Para conocer otros puntos de vista, EL HERALDO Plus contactó a regidores de la municipalidad capitalina. La única respuesta fue de la regidora Lidieth Díaz Valladares, quien no explicó por qué se aprobó el crédito ni cómo se supervisa su ejecución, y remitió el tema a las declaraciones del alcalde y a la oficina de transparencia. “Hoy el alcalde dio declaraciones en relación al tema, para la readecuación de la deuda. Le invito a avocarse a la oficina de transparencia”, respondió. Por su parte, Juan Diego Zelaya, alcalde electo para el período 2026-2030 por el Partido Nacional, sostuvo que el problema no es la existencia del préstamo, sino la falta de información verificable sobre su ejecución. Dijo que su equipo no ha recibido un desglose documentado de en qué se ha gastado el dinero y advirtió que el vencimiento del crédito presiona las finanzas municipales. “Ya por lo menos hemos avanzado en obtener la información de los mil millones; al parecer ya se han ejecutado 700 y la fecha de vencimiento del préstamo es en mayo de este año”, declaró.

Sin trazabilidad pública en el portal