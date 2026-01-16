Aldana accedió a mil millones al cierre de su gestión sin rastro público de su gasto

Hasta ahora, el rastro visible en el Portal Único de Transparencia se limita a la autorización corporativa para gestionar el financiamiento y al documento que expone la justificación de deuda. Pero no aparece un reporte público que permita seguir el dinero del préstamo de forma verificable.En los apartados donde debería reflejarse la ejecución —presupuesto mensual, ejecución, gasto e inversión física— no se identificó documentación que conecte pagos específicos con ese crédito. Tampoco se encontró un desglose que permita rastrear, pago por pago, el destino de los fondos: órdenes de desembolso, listados de transferencias, facturas, montos, fechas, beneficiarios, o un documento que indique de qué fuente proviene cada pago.Ese vacío complica el control ciudadano. Los acuerdos describen la ruta para autorizar y contratar el financiamiento. Aldana sostiene que el dinero ya se usa para pagos. Y la administración entrante afirma que se habrían ejecutado unos 700 millones. Sin un desglose público que amarre esos desembolsos a documentos visibles y verificables, el gasto queda sin trazabilidad pública.Aldana, además, cerrará su gestión el 25 de enero, y el préstamo se gestionó en los últimos meses del período. Ese factor vuelve más relevante que la información sobre ejecución se publique con claridad y de forma oportuna: quién cobró, por qué concepto, cuándo se pagó y bajo qué documento.La <u><a rel="nofollow" href="https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/17-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública</a></u> establece que las municipalidades e instituciones obligadas deben publicar información de su gestión y, en particular, la aplicación de fondos públicos. Por ejemplo, el artículo 4 fija el deber de informar sobre la gestión y el uso de fondos públicos; y el artículo 13 obliga a difundir y actualizar información de oficio, incluyendo presupuestos y reportes de ejecución con detalle de transferencias, gastos, inversión física y financiera, deuda y morosidad.