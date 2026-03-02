Jamás deberían dejar que ni Nasralla ni su mujer vuelvan a participar en elecciones

ORDEN. Intervenidas, con propósitos de investigación y poner orden, el PNRP, Inprema, SANAA, Educrédito, el presunto Ferrocarril Nacional, Ihadfa, Ihcieti -la de Luther- y Senacit.

NADA. ¡Vaya, hombre! La bulla es que el juicio político viene y nadie lo detiene. Ojalá, porque la “people”, incluida la del PN, anda juca al ver que pasan los días, las semanas, y nada.

DOS. La “Mujer Araña”, la que todo lo sabe y todo lo puede, jura que iniciarán con dos altos funcionarios que ya están en capilla ardiente. A ver, dijo el cieguito.

PASTEL. Hoy sí parece que ya no queda nada del pastel y, el que quedó hule, quedó hule. El fin de semana el “papi” juramentó a Jairo Rivera en la dirección de los medios del Estado, lo que incluye Canal Ocho, la Radio Nacional y el diario nacional. AG no se puede quejar.

MENCHO. Será cierto que en Copán y Santa Bárbara hubo misas, para rogar por el alma de El Mencho, y columbraron comulgando a un par de diputados.

DIVORCIOS. Fiebre de divorcios en el hemiciclo legislativo y la comidilla es que todavía faltan. Una de las recién “solteronas” no pierde el tiempo y ya alista maletas para darse su escapada, bien acompañada, en Semana Santa.

SEXO. Bueno, pero también los hombres, porque unos exministros refundidores ya encontraron consuelo tras su divorcio, solo que uno lo halló en uno del mismo sexo.

PEAJE. Pues, hombre, Hilario, otra vez no habrá aumento al peaje y el gobierno del “papi” asumirá por ahora el ajuste que manda el contrato.

MAM. Allí le contestó MAM, la resignada, a Salvita que, por enésima vez, ha soltado su lengua venenosa para asegurar que el “70 por ciento” del Gabinete del “papi” ha sido “armado por el crimen organizado”.

LÍMITES. Jamás deberían dejar que ni Nasralla ni su mujer vuelvan a participar en un proceso electoral. Ambos han cruzado los límites en el desprestigio de las elecciones, para justificar su derrota, y seguir en política engañando bobos con su discurso “anticorrupción”.

AYATOLÁS. Tanto que el régimen de los ayatolás alardea de su “poderío” bélico y, en 24 horas, el imperio e Israel han eliminado a todos sus líderes -incluido su líder supremo y el expresidente Ahmadinejad- y destruido su arsenal naval y aéreo.

GUARDIA. Ahora Trump le manda a decir a la llamada “Guardia Revolucionaria” que, “bajen las armas o serán asesinados”. En otras palabras, que dejen de seguir de bufones, o también les darán chicharrón.