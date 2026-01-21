Colectivos de Libre se apostan frente a la CSJ en apoyo a Jorge Aldana

Más de un centenar de personas, militantes de Libertad y Refundación (Libre) llegaron está mañana hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir a la Sala Constitucional, que dicte resolución de los amparos interpuestos a favor del todavía alcalde, Jorge Aldana.
La petición concreta es que se realice el conteo voto por voto de las 435 actas con inconsistencias que se identificaron en el escrutinio general y que según el edil capitalino, es ahí donde están los votos que le dan el triunfo.
Silvia Sosa, regidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), expresó que continuarán en la lucha hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) o a quien corresponda decida contar esos votos.
"Nosotros aquí como ciudadanos estamos ejerciendo un derecho legítimo en el que estamos exigiendo se respete nuestra voluntad expresada en las urnas", manifestó Sosa.
Sobre la posibilidad de que llegue el 25 de enero, día de la toma de posesión de los alcaldes, y no hay una respuesta de la CSJ, la militante de Libre, exteriorizó: "¿que puede pasar cuando a usted le roban en su propia cara? ".
Continuó: "No puede quedarse de brazos cruzados. Hemos acudido a las instancias legales pertinentes, con el propósito de que se garantice el respeto legítimo de la voluntad del pueblo".
El alcalde Jorge Aldana interpuso un recurso de amparo en la Sala Constitucional, solicitando el conteo de voto por voto de las 435 actas de cierre, sin embargo, ni siquiera ha sido admitido a trámite.
Las instalaciones de la CSJ se encuentran fuertemente resguardadas para evitar mayores disturbios por parte de los manifestantes.
Ayer, otro grupo de colectivos de Libre se apostaron en las afueras del CNE, pidiendo se haga un recuento "voto por voto, en rechazo al triunfo de Juan Diego Zelaya.
Este próximo 27 de enero, Honduras tendrá nuevo gobierno, tomando ahora posesión el presidente electo, Nasry "Tito" Asfura, y como nuevo alcalde, Juan Diego Zelaya.