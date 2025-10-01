Arriba barco con 1,001 toneladas de nitrato de amonio a Honduras

En el primer lote que llegó en junio, según el documento, las Fuerzas Armadas afirmaron que era para la industria de la construcción, específicamente en proyectos de carreteras y canteras.El nitrato de amonio que las Fuerzas Armadas compraron en junio venía en 36 contenedores dentro de un barco que zarpó también desde Perú."Este segundo cargamento se suma al de junio, incrementando significativamente la disponibilidad de este químico en el país", menciona parte del manifiesto de la Marina Mercante, en el que también recalcan que se trata de una compra alta."La duplicidad de operaciones en el mismo año refleja una política activa de adquisición de nitrato de amonio", detalla el informe, sin embargo, expertos consideraron que un mal uso puede ocasionar explosiones.El nitrato de amonio es un compuesto químico de alta sensibilidad, clasificado internacionalmente como sustancia precursora de explosivos.También sirve de fertilizante, pero que al combinarse con combustible es <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cantidad-nitrato-amonio-poroso-quimicos-honduras-HC26178582" target="_blank">un explosivo de alto poder</a>, como el ANFO (nitrato de amonio y fuel oil), usado en la minería e infraestructuras.Su uso principal ocurre en la industria minera y de la construcción para voladuras controladas, sin embargo, el documento de la Marina Mercante advierte que "también tiene historial de uso indebido en actividades ilícitas, lo que genera preocupación en materia de seguridad nacional y control de armas".Las Fuerzas Armandas justificaron la primera compra en el incremento de la demanda del producto explosivo para fines de construcción.