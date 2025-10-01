Arriba barco con 1,001 toneladas de nitrato de amonio a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un cargamento de 1,001.8 toneladas métricas de nitrato de amonio poroso, un químico explosivo, arribó este miércoles al puerto de Henecán, en San Lorenzo, Honduras, según conoció en exclusiva EL HERALDO Plus.

Se trata del segundo cargamento de "volumen inusualmente alto", de acuerdo con los reportes de Marina Mercante, importado por las Fuerzas Armadas en menos de cuatro meses. En junio pasado se reportó la adquisición de 793.4 toneladas métricas, lo que suma 1,794.8 toneladas en ambas operaciones.

Para este arribo se desplegó un operativo de seguridad en el área portuaria. Este medio conoció que la carga fue recepcionada por elementos militares vestidos de civil, por instrucción del alto mando a eso del mediodía, aunque originalmente se esperaba para el pasado 29 de septiembre.

Según el manifiesto de Marina Mercante en poder de EL HERALDO Plus, el material explosivo fue importado por el Instituto de Previsión Militar (IPM) para la Armería, la institución autorizada para su venta y distribución en Honduras.

El producto químico llegó en un barco con bandera de Antigua y Barbuda, bajo la capitanía de Butus Rolana, procedente del puerto peruano de Chancay, considerado el primer puerto de China en Latinoamérica.

De acuerdo con la documentación, el nitrato de amonio fue adquirido a la empresa peruana Femesa Explosivos S.A.C., el mismo proveedor del primer cargamento.