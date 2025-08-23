Congresista Carlos Giménez: "Campaña de Rixi Moncada es financiada por Cartel de los Soles"

Washington, Estados Unidos.-El congresista republicano Carlos Giménez aseguró en el Congreso de Estados Unidos han recibido denuncias sobre la campaña de Rixi Moncada, candidata a la presidencia de Honduras por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
De acuerdo con la publicación que hizo el republicano, la campaña de Moncada está siendo financiada por el Cartel de los Soles en Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro.
"En el Congreso de Estados Unidos, estamos recibiendo las denuncias que la campaña de @riximoncada, la títere de los narcosocialistas Zelaya está siendo financiada por el Cartel de los Soles en #Venezuela encabezada por Nicolás Maduro", escribió Giménez en su cuenta de X.
Cabe mencionar que Estados Unidos a inicios de agosto duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano de US$25 millones a US$50 millones.
Al hacer el anuncio, la fiscal general, Pam Bondi, señaló que Maduro está directamente vinculado a operaciones de narcotráfico, lo acusan de ser "uno de los mayores narcotraficantes del mundo".
Reacción de Honduras
El gobierno de Honduras rechazó las acusaciones formuladas contra Maduro, a través de un posteo, la presidenta Xiomara Castro, manifestó su “plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su Presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto”.
Asimismo, reiteró su “respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al Derecho internacional” como principios que guían su política exterior.