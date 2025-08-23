Congresista Carlos Giménez: "Campaña de Rixi Moncada es financiada por Cartel de los Soles"

Washington, Estados Unidos.-El congresista republicano Carlos Giménez aseguró en el Congreso de Estados Unidos han recibido denuncias sobre la campaña de Rixi Moncada, candidata a la presidencia de Honduras por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

De acuerdo con la publicación que hizo el republicano, la campaña de Moncada está siendo financiada por el Cartel de los Soles en Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro.

"En el Congreso de Estados Unidos, estamos recibiendo las denuncias que la campaña de @riximoncada, la títere de los narcosocialistas Zelaya está siendo financiada por el Cartel de los Soles en #Venezuela encabezada por Nicolás Maduro", escribió Giménez en su cuenta de X.