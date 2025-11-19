Melissa Elvir: "La juventud está despertando, siendo más participativa en lo político y social"

<i>¿Cómo puede perjudicar la declaratoria anticipada de uno o más ganadores de los comicios del 30 de noviembre en el nivel presidencial particularmente?</i>Primero, el que haga la declaratoria podría considerárselo un delito penal, incluso un tema hasta de traición a la patria porque está generando caos en medio de un proceso electoral que debe de ser pacífico y que debe de respetarse la voluntad de la ciudadanía.<i>¿Qué deberá priorizar el gobierno que resulte electo en la justa democrática venidera?</i>Creo que lo que más esperamos como ciudadanos es no solamente mejorar casi todos los temas y con mayor índice el asunto de oportunidades laborales, generar una esperanza de poder mejorar las condiciones económicas de cada uno de nosotros, de cada una de las familias hondureñas. Pero creo que se tiene una deuda muy importante en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad en nuestra sociedad, de poder comprender lo que significa la transparencia y la rendición de cuentas de una manera estandarizada e igualitaria para todos los funcionarios públicos.Pie de foto: Melissa Elvir instó a acudir a las urnas sin importar los candidatos a escoger o el partido político de preferencia siempre y cuando se cumpla con el derecho y deber constitucional.