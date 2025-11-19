Melissa Elvir: “El voto en plancha solo fortalece cuotas de poder”

Tegucigalpa, Honduras.- Los partidos políticos le apuestan al voto en plancha en cada proceso electoral, sin embargo, la población habilitada para ejercer el sufragio debe de aspirar a un voto razonado el 30 de noviembre próximo.

En Hablemos de Política, la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, manifestó que "con el voto razonado ganaríamos todos como sociedad porque esa sería la forma de tener a los mejores diputados en el Congreso Nacional".

"Con el voto en plancha al final quien gana es un partido político para poder mantener entonces una cuota de poder más alta dentro de estas estructuras", sostuvo.