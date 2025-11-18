Jorge Zelaya denuncia que solo diputados oficialistas recibieron salario en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, denunció este martes que únicamente legisladores oficialistas y parlamentarios alineados con la directiva del Congreso Nacional habrían recibido el pago correspondiente al mes de noviembre, mientras que miembros de la oposición continúan sin percibir su salario.
El Congreso no sesiona desde el 27 de agosto, una situación que Zelaya reconoció al afirmar que ningún diputado ha trabajado en ese periodo.
Sin embargo, cuestionó que, pese a esta paralización, se efectuaran pagos selectivos. El parlamentario aseguró que él y otros colegas no han recibido respuesta sobre sus salarios.
En su declaración, Zelaya señaló que con anterioridad todos los legisladores recibieron su sueldo aun sin actividad legislativa en septiembre y octubre, pero afirmó que en noviembre únicamente se desembolsó a diputados del partido Libre.
"Nos pagaron sin hacer nada septiembre, octubre y ahorita noviembre, pero ahorita sí le pagaron a la gente del libre y le pagaron a los que están alineados con el ingeniero Redondo, entonces estamos esperando", expresó Zelaya a EL HERALDO.
El congresista también criticó el funcionamiento del Legislativo, al que calificó como "improductivo", y cuestionó el uso de recursos públicos.
Aseguró que el Congreso "gasta millones mensualmente" sin avances significativos y reiteró sus señalamientos sobre prácticas de nepotismo y actos irregulares.
Consultado sobre si el retraso en el pago podría estar relacionado con las recientes autoconvocatorias de diputados de oposición, Zelaya afirmó que "sin ninguna duda" esa sería la razón.
Este martes 18 de noviembre, se realizó una sesión extraordinaria en el Hotel Holiday Inn Express de Tegucigalpa. Diputados de distintas bancadas de oposición se dieron cita para discutir el informe de la Comisión Especial y analizar el estado de excepción, en el contexto de las próximas elecciones generales.