Empresa admite que Libre la contrató para peritaje de supuestos audios y rechaza responder a medios

Tegucigalpa, Honduras.- En una fallida conferencia de prensa este miércoles -19 de noviembre- la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC), encargada de realizar un peritaje privado a los supuestos audios entre la consejera Cossette López, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano y un militar, aseguró que el material de audio es de "voces naturales". La comparecencia solo duró algunos minutos, pues terminó abruptamente cuando el representante de la firma, Jeison Villamil, confirmó que habían sido contratados por el partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el peritaje a los audios presentados ante el Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa.

Minutos antes, Villamil se había limitado a decir que el peritaje realizado arrojaba que los audios eran reales y de voces naturales; sin embargo, no amplió sobre los hallazgos y los datos puntuales que los habían llevado a confirmar la supuesta autenticidad. Asimismo, Villamil también denunció que a raíz del trabajo de la empresa que representa ha recibido llamadas amenazantes. Al momento de pasar a la ronda de preguntas, la cita tuvo un giro inesperado cuando la moderadora optó por negarle la palabra a los medios presentes y a limitarse a dar paso a consultas a algunos funcionarios presentes. Asimismo, se le negó la palabra a los representantes legales de la consejera del CNE, quienes buscaban ampliación sobre el procedimiento llevado a cabo en el peritaje. Ante la negativa de permitir la participación de la defensa y de los medios que había sido convocados, la sala fue abandonada por periodistas, fotógrafos y camarógrafos.