Defensa de Cossette López sobre peritaje de presuntos audios: "Es un circo y trajeron a dos payasos"

Tegucigalpa, Honduras.-La defensa de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, tildó de circo el peritaje presentado este miércoles 19 de noviembre por la empresa colombiana Private Investigation Technology en una fallida conferencia de prensa que terminó con todos los presentes saliéndose del lugar, Dagoberto Aspra, representante legal de la consejera López, sumamente indignado, cuestionó que "ellos mismos están diciendo que nadie los nombró, que son un órgano independiente, que nadie los juramentó, o sea, no tienen la formalidad de perito ni de pericia ellos mismos lo dijeron allá adentro". "Quién les dio la evidencia, sobre qué medio de prueba lo hicieron, es un ridículo y es un falso, por eso aquí vine a plantarle cara, porque ellos no esperan eso, es un circo y trajeron a dos payasos, así lo califico yo", aseveró Aspra. "Dicen que van para el Ministerio Público, por el amor de Dios, si ese fiscal tuviera un poco de decencia lo regresa de la entrada con ese papel que van a presentar ahí... solo vienen aquí a tirar lodo y tratan de no mencionar nombres, solo dicen que los audios son auténticos y que son personas verdaderas, solo a eso vienen, vienen a ridiculizarse", dijo.

El profesional del derecho aseguró sentirse "molesto porque yo esperaba seriedad, que iban a plantear una pericia que le habían hecho con control jurisdiccional que había sido nombrado por un juez, que ha seguido un proceso pericial profesional y lo que viene solo es a decir tres palabras, que el medio de prueba solo corresponde a personas naturales". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Esto es lo que necesita esta gente, que les planten cara y los deje en ridículo a todo un sistema de justicia, ridiculizado por esta gente", reiteró. Sobre las presuntas amenazas que ha recibido Jerson Villamil, gerente de la empresa colombiana, el abogado le recomendó regresarse a su casa: "Que se vayan, nadie los quiere aquí". Aspra reiteró que lo que ha pasado con el caso de lo audio es una ilegalidad tras otra, pues desde el mismo fiscal general hasta lo que pasó con el peritaje no están enmarcados en la ley.

"No hay cadena de custodia, solo vean el ridículo que hizo el fiscal general, rompió el embalaje de la supuesta evidencia, la sacó, la puso en un dispositivo de audio, todo el país lo escuchó y entonces el propio fiscal rompió la cadena de custodia, por eso le presentamos una querella por revelación de secretos porque el fiscal general cometió un delito", cuestionó. "Esperaría que la Corte Suprema de Justicia me admitiera esa querella para enfrentarme a ese fiscal y cuestionarle la acción ilegal que él cometió con esos audios", finalizó el abogado. Por otra parte, la abogada que también forma parte de la defensa de López, Danelia Ferrera, mencionó que "vimos que desde origen no fueron designados por los órganos jurisdiccionales ni por el Ministerio Público, no se les entregó una evidencia para ser periciada". "Tampoco pudieron decir qué certificaciones tenían las personas que supuestamente hicieron esta pericia ni la metodología que usaron para llegar a la conclusión de que esas voces correspondían a las personas", cuestionó.

Fueron contratados por Libre