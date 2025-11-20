Educación prohíbe la venta de alimentos ultra procesados en las escuelas del país

Tegucigalpa, Honduras.- Los alimentos que se comercializan en los centros educativos del país serán regulados por la Secretaría de Educación (Seduc), con el objetivo que los alumnos consuman comidas saludables. Mediante el reglamento para Entornos Alimentarios Saludables en Centros Educativos que las autoridades aprobaron este año, se busca garantizar la alimentación segura, nutritiva y adecuada para los alumnos y el resto de la comunidad educativa, indicaron las autoridades. El reglamento prohíbe el ingreso, venta y consumo de alimentos ultra procesados en los centros, tales como galletas, confitería, bebidas carbonatadas, jugos de caja, entre otros.

No está permitido que docentes, padres de familia y educandos vendan alimentos en el centro educativo, señala el reglamento. Establece además que en las cafeterías de las escuelas la persona encargada de manipular el dinero no deben involucrarse en la preparación y entrega de alimentos. El documento fue elaborado con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y publicado en el diario Oficial La Gaceta en julio de este año. Las autoridades educativas presentaron oficialmente el reglamento, en el marco del lanzamiento de una campaña que busca sensibilizar a los padres de familia, alumnos y docentes sobre los alimentos que consumen los niños. La iniciativa de regular lo que están comiendo los alumnos hondureños surge de la necesidad de mejorar su nutrición, pues hay una buen porcentaje de niños que no están alimentándose bien. Gloria Centeno, directora general de Servicios Educativos de la Seduc, indicó que las cafeterías deben hacer un esfuerzo de reducir o quitar del todo tanto los alimentos que están afectando al desarrollo integral de los niños y niñas.

Un estudio realizado en 2024 por el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OBSAN-UNAH) establece que el 14% de los niños en edad escolar (de 6 a 12 años) padecen de obesidad y sobrepeso. El 11% de los menores tiene sobrepeso, mientras que el 3% padece de obesidad; respecto a la talla para la edad, el estudio señala que el 3.5% de los estudiantes tienen baja talla, y el 1% mostró problemas de crecimiento. Esos resultados son derivados de la mala alimentación que tienen los estudiantes, pues el consumo de comida nutritiva como las futas y verduras es de alrededor del 70% Entre el 11% y 15% de los alumnos indicó no comer frutas y verduras, el porcentaje aumentaba a medida subía el grado educativo.