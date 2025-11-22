  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras

La astróloga cubano-mexicana Mhoni Vidente generó muchos comentarios con su predicción sobre las elecciones generales en Honduras

  • 22 de noviembre de 2025 a las 16:09
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
1 de 10

La conocida astróloga cubano-mexicana Mhoni Vidente hizo una predicción sobre las elecciones en Honduras, comicios que se realizarán este domingo 30 de noviembre. Vidente se atrevió a decir quién se convertiría en presidente. ¿Acertará?

 Foto: El Heraldo
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
2 de 10

Mhoni Vidente es una reconocida astróloga y vidente cubana, muy popular en el ámbito internacional por sus predicciones sobre eventos globales, el mundo del espectáculo, política y horóscopos diarios.

 Foto: Cortesía redes
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
3 de 10

A lo largo de 2025, ha sido noticia por supuestamente acertar en predicciones pasadas, como la muerte del Papa Francisco, y ha dado detalles sobre un posible sucesor americano.

 Foto: Cortesía redes
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
4 de 10

En un video publicada en las redes sociales, Mhoni aseguró que el proceso electoral se desarrolla en un ambiente marcado por la desconfianza ciudadana.

 Foto: Cortesía redes
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
5 de 10

“Más del 75 por ciento de los hondureños desconfía tanto del gobierno como de la administración pública”, afirmó en su mensaje. En su predicción, Mhoni Vidente señaló que la contienda se definirá entre dos oponentes muy fuertes: un hombre y una mujer.

 Foto: Cortesía redes
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
6 de 10

Sobre la candidata mujer, dijo que se trata de una figura joven y carismática, aunque, según su visión, “completamente dominada por el régimen actual de la presidenta Xiomara”, algo que afirma podría influir en la opinión del electorado.

 Foto: El Heraldo
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
7 de 10

En cuanto al candidato masculino, Mhoni aseguró que se perfila como “un hombre de centroizquierda, con capacidad de empoderar al pueblo hondureño y oponerse al mismo régimen”. A su criterio, esta figura masculina representaría el cambio que muchos estarían esperando en Honduras.

 Foto: Cortesía redes
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
8 de 10

De acuerdo con su predicción, y pese a que “podrían presentarse fraudes y situaciones negativas en las elecciones de noviembre”, uno de los favoritos sería “un señor llamado Salvador”.

 Foto: Archivo El Heraldo
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
9 de 10

El pronóstico de la pitonisa proviene de interpretaciones personales de cartas y visiones y no sustituyen los resultados oficiales que se conocerán una vez concluido el proceso electoral el próximo domingo 30 de noviembre.

 Foto: Cortesía redes
¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras
10 de 10

Según dijo Mhoni Vidente, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, no figura como un favorito para los comicios del 30 de noviembre.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos