¿Acertará? Mhoni Vidente predice quién ganará las elecciones en Honduras

La conocida astróloga cubano-mexicana Mhoni Vidente hizo una predicción sobre las elecciones en Honduras, comicios que se realizarán este domingo 30 de noviembre. Vidente se atrevió a decir quién se convertiría en presidente. ¿Acertará?
Mhoni Vidente es una reconocida astróloga y vidente cubana, muy popular en el ámbito internacional por sus predicciones sobre eventos globales, el mundo del espectáculo, política y horóscopos diarios.
A lo largo de 2025, ha sido noticia por supuestamente acertar en predicciones pasadas, como la muerte del Papa Francisco, y ha dado detalles sobre un posible sucesor americano.
En un video publicada en las redes sociales, Mhoni aseguró que el proceso electoral se desarrolla en un ambiente marcado por la desconfianza ciudadana.
“Más del 75 por ciento de los hondureños desconfía tanto del gobierno como de la administración pública”, afirmó en su mensaje. En su predicción, Mhoni Vidente señaló que la contienda se definirá entre dos oponentes muy fuertes: un hombre y una mujer.
Sobre la candidata mujer, dijo que se trata de una figura joven y carismática, aunque, según su visión, “completamente dominada por el régimen actual de la presidenta Xiomara”, algo que afirma podría influir en la opinión del electorado.
En cuanto al candidato masculino, Mhoni aseguró que se perfila como “un hombre de centroizquierda, con capacidad de empoderar al pueblo hondureño y oponerse al mismo régimen”. A su criterio, esta figura masculina representaría el cambio que muchos estarían esperando en Honduras.
De acuerdo con su predicción, y pese a que “podrían presentarse fraudes y situaciones negativas en las elecciones de noviembre”, uno de los favoritos sería “un señor llamado Salvador”.
El pronóstico de la pitonisa proviene de interpretaciones personales de cartas y visiones y no sustituyen los resultados oficiales que se conocerán una vez concluido el proceso electoral el próximo domingo 30 de noviembre.
Según dijo Mhoni Vidente, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, no figura como un favorito para los comicios del 30 de noviembre.