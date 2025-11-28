  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández

Casi al borde de las lágrimas, Ana García, agradeció a Dios y al presidente Trump, por brindarle el perdón a su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández

  • 28 de noviembre de 2025 a las 18:09
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
1 de 10

La ex primera dama de Honduras, Ana García, agradeció a Dios este viernes -28 de noviembre-, en una conferencia de prensa, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que indultará a Juan Orlando Hernández, quien está preso en su país desde 2022.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
2 de 10

El presidente, Donald Trump, anunció que indultará al expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos, por tener vínculos con el narcotráfico.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
3 de 10

Tras el mensaje, Ana García, esposa de Hernández, convocó a una conferencia de prensa para compartir con los hondureños su sentir sobre la sorpresiva noticia.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
4 de 10

Antes de dar declaraciones a los medios de comunicación, García pidió a los presentes acompañarla con una oración, ya que para ella esta noticia era "un milagro" que le había pedido a Dios por mucho tiempo.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
5 de 10

Momentos después, García se puso de rodillas, en conjunto con sus dos hijos: Daniela, Isabella y Juan Hernández.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
6 de 10

Al terminar, sus hijas comenzaron a dar lectura a las declaraciones brindadas por Trump, a través de su cuenta en Truth Social.

 Foto: Captura de Pantalla
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
7 de 10

En el mensaje, Trump aseguró: "otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".

Foto: EL HERALDO
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
8 de 10

García, por su parte, al borde de las lágrimas, agradeció a Dios y a Trump por el gesto: "Hoy es el día en que puedo decir: volverá. Y quiero darle gracias también al presidente Donald Trump, gracias porque usted puso un corazón sensible a esta petición".

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
9 de 10

"Usted ha hecho justicia a un inocente. Nuestra familia y amigos se lo agradecemos, presidente", afirmó García, aún conmovida por la noticia.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández
10 de 10

Hernández tiene casi cuatro años de estar lejos de su familia y privado de libertad. Desde su extradición, ocurrida en febrero de 2022, no ha podido ver físicamente a su esposa e hijas.

Foto: Archivo| EL HERALDO
Cargar más fotos