De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández

La ex primera dama de Honduras, Ana García, agradeció a Dios este viernes -28 de noviembre-, en una conferencia de prensa, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que indultará a Juan Orlando Hernández, quien está preso en su país desde 2022.
El presidente, Donald Trump, anunció que indultará al expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos, por tener vínculos con el narcotráfico.
Tras el mensaje, Ana García, esposa de Hernández, convocó a una conferencia de prensa para compartir con los hondureños su sentir sobre la sorpresiva noticia.
Antes de dar declaraciones a los medios de comunicación, García pidió a los presentes acompañarla con una oración, ya que para ella esta noticia era "un milagro" que le había pedido a Dios por mucho tiempo.
Momentos después, García se puso de rodillas, en conjunto con sus dos hijos: Daniela, Isabella y Juan Hernández.
Al terminar, sus hijas comenzaron a dar lectura a las declaraciones brindadas por Trump, a través de su cuenta en Truth Social.
En el mensaje, Trump aseguró: "otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".
García, por su parte, al borde de las lágrimas, agradeció a Dios y a Trump por el gesto: "Hoy es el día en que puedo decir: volverá. Y quiero darle gracias también al presidente Donald Trump, gracias porque usted puso un corazón sensible a esta petición".
"Usted ha hecho justicia a un inocente. Nuestra familia y amigos se lo agradecemos, presidente", afirmó García, aún conmovida por la noticia.
Hernández tiene casi cuatro años de estar lejos de su familia y privado de libertad. Desde su extradición, ocurrida en febrero de 2022, no ha podido ver físicamente a su esposa e hijas.