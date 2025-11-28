  1. Inicio
Así informó el mundo el anuncio de indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández

Una noticia que llegó hasta medios internacionales. El anuncio de indulto del presidente de Estados Unidos a Juan Orlando Hernández acaparó titulares en varios países

  • 28 de noviembre de 2025 a las 17:23
A tan solo meses de haber sido condenado en Estados Unidos por conspirar para ingresar cocaína a ese país, Juan Orlando Hernández vuelve a ser protagonista de titulares en todo el mundo.

 Foto: Cortesía
Agencia EFE, Infobae y CNN en Español fueron algunos de los medios internacionales que dieron a conocer la noticia del indulto anunciado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández.

 Foto: Captura de pantalla
"Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia", parte del mensaje de Trump que acaparó titulares.

 Foto: Captura de pantalla
Medios internacionales y nacionales rápidamente replicaron el mensaje de Donald Trump, quien, además de mostrar su respaldo al candidato nacionalista Nasry Asfura, anunció el indulto para Juan Orlando Hernández.

 Foto: Captura de pantalla
El mundo informó. Varios medios de renombre titularon: "Trump anuncia indulto para expresidente hondureño Juan Orlando Hernández".

 Foto: Captura de pantalla
El mensaje de Trump dio la vuelta al mundo, acaparando titulares, especialmente porque el beneficiado es un expresidente de América Latina.

 Foto: Captura de pantalla
En referencia a Honduras, El Heraldo, La Prensa, HCH y otros medios nacionales informaron la noticia, que generó reacciones entre diversos actores políticos, incluidos los candidatos a la presidencia Rixi Moncada y Salvador Nasralla.

 Foto: Captura de pantalla
Donald Trump dio a conocer la noticia en su cuenta de Truth Social, donde al mismo tiempo reiteró su respaldo al candidato nacionalista Nasry Asfura.

 Foto: Agencia EFE
"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", posteó Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

 Foto: Captura de pantalla
En el mismo mensaje, Donald Trump advirtió que, si Nasry Asfura no gana: "Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea".

 Foto: Agencia EFE
