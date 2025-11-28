Así informó el mundo el anuncio de indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández

A tan solo meses de haber sido condenado en Estados Unidos por conspirar para ingresar cocaína a ese país, Juan Orlando Hernández vuelve a ser protagonista de titulares en todo el mundo.
Agencia EFE, Infobae y CNN en Español fueron algunos de los medios internacionales que dieron a conocer la noticia del indulto anunciado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández.
"Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia", parte del mensaje de Trump que acaparó titulares.
Medios internacionales y nacionales rápidamente replicaron el mensaje de Donald Trump, quien, además de mostrar su respaldo al candidato nacionalista Nasry Asfura, anunció el indulto para Juan Orlando Hernández.
El mundo informó. Varios medios de renombre titularon: "Trump anuncia indulto para expresidente hondureño Juan Orlando Hernández".
El mensaje de Trump dio la vuelta al mundo, acaparando titulares, especialmente porque el beneficiado es un expresidente de América Latina.
En referencia a Honduras, El Heraldo, La Prensa, HCH y otros medios nacionales informaron la noticia, que generó reacciones entre diversos actores políticos, incluidos los candidatos a la presidencia Rixi Moncada y Salvador Nasralla.
Donald Trump dio a conocer la noticia en su cuenta de Truth Social, donde al mismo tiempo reiteró su respaldo al candidato nacionalista Nasry Asfura.
"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", posteó Donald Trump en su cuenta de Truth Social.
En el mismo mensaje, Donald Trump advirtió que, si Nasry Asfura no gana: "Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea".