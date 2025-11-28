El caso JOH en imágenes: de la presidencia a la condena y al posible indulto en EE UU

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes —28 de noviembre— que indultará al expresidente nacionalista, Juan Orlando Hernández, quien está preso en su país por vínculos con el narcotráfico.
Juan Orlando Hernández fungió como presidente de Honduras desde 2014 hasta el 2022. Estuvo en el poder durante dos periodos consecutivos.
El proceso de reelección, que se llevó a cabo en 2017, fue duramente criticado por figuras internacionales y hondureñas, especialmente, por la oposición.
Pese a ello, Hernández y los nacionalistas se proclamaron como legítimos ganadores un periodo más. Lo que no sabía, era que al terminar ese mandato, una oscura cárcel lo esperaría muy lejos de su país.
El 7 de febrero de 2022, una semana después de dejar la silla presidencial, el gobierno de Estados Unidos anunció que le había removido la visa al expresidente Hernández por "actos corruptos".
El 14 de febrero, una semana después, la Cancillería de la República de Honduras confirmó el arresto de Juan Orlando Hernández, solicitado por Estados Unidos en extradición.
Ese mismo día, horas más tarde, decenas de agentes policiales llegaron hasta la vivienda del exmandatario hondureño y permanecieron apostados afuera de la casa hasta el día siguiente.
El 15 de febrero, el expresidente salió de su casa junto al entonces ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y fue esposado de manos y pies, para ser trasladado hasta la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales.
El 29 de marzo de 2022, la defensa del exmandatario hondureño interpuso un recurso de amparo, en un intento de frenar el proceso de la extradición, sin embargo, no sirvió de nada. El 21 de abril fue entregado, finalmente, a agentes de la DEA.
El 28 de marzo de 2022, el pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución de primera instancia y reafirmó la extradición de Hernández.
Durante su juicio en Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, le presentaron los cargos por los que fue extraditado. Semanas después, Hernández, se declaró no culpable, un esfuerzo en vano.
Después de testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense, el 26 de junio de 2024, Hernández fue declarado culpable por los delitos de narcotráfico. Fue sentenciado a 45 años de cárcel.
Desde entonces, el exmandatario permaneció privado de su libertad en Estados Unidos. Su historia cambió hasta este viernes -28 de noviembre- cuando el presidente Donald Trump anunció que le otorgará un indulto completo.
En su mensaje señaló que: "Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respetó profundamente, ha sido tratado con mucha dureza". La esposa del exmandatario, Ana García, aseguró que los trámites para su libertad ya están en proceso.