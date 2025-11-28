Siete claves del post de Trump en Truth Social: apoyo total a 'Tito' Asfura e indulto a JOH

Este viernes 28 de noviembre, Donald Trump publicó el segundo mensaje en esta semana sobre las elecciones en Honduras. En su primer post, el expresidente estadounidense mencionó a los tres candidatos presidenciales y explicó por qué, a su criterio, "Tito" Asfura es “el mejor y más confiable” para liderar el país. Ahora, en un nuevo texto difundido en Truth Social, Trump vuelve a intervenir en la política hondureña con declaraciones aún más contundentes.
En su publicación, el exmandatario reafirma su respaldo a Nasry 'Tito' Asfura y asegura que Estados Unidos tendría una relación muy sólida con Honduras si él llega a la presidencia. Sin embargo, también advierte que un liderazgo distinto podría traer “resultados catastróficos” para el país. A continuación, estas son las 7 claves del nuevo post de Trump en Truth Social:
1. Reitera su apoyo total a Nasry Asfura. Trump inicia su mensaje afirmando que si 'Tito' Asfura gana la Presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo. Explica que el país norteamericano tiene “mucha confianza en él (Asfura), en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo de Honduras”.
2. Advierte que si Tito Asfura no gana, Estados Unidos no dará apoyo a Honduras. En el mismo post, Trump sostiene que, si "Papi a la orden" pierde, Estados Unidos “no malgastará su dinero”. Agrega que un “líder equivocado” solo puede traer “resultados catastróficos” para cualquier país.
3. Afirma que Nasry Asfura será “un gran presidente” y que EE. UU trabajará con él". Trump asegura que Estados Unidos trabajará “estrechamente con él (Asfura)” para asegurar “el éxito, con todo su potencial, de Honduras”.
4. Anuncia que otorgará un indulto a Juan Orlando Hernández. Trump declara explícitamente que concederá un “full and complete Pardon” al expresidente Juan Orlando Hernández.
5. Menciona el trato que Juan Orlando Hernández ha tenido en prisión. El mandatario escribe en la publicación que varias personas, a quienes él describe como individuos que respeta profundamente, le han expresado que Hernández ha recibido un trato “muy duro e injusto”.
6. El indulto a JOH se dará gane o pierda Nasry Asfura. El magnate norteamericano señala en la publicación que la absolución de Hernández no dependerá del resultado electoral y ocurrirá independientemente de quién gane la presidencia.
7. Lanza un mensaje directo a la ciudadanía hondureña. Trump pide explícitamente: “Voten por Tito Asfura”, incrementando su nivel de intervención en el proceso electoral.
A esto añade: “CONGRATULATIONS TO JUAN ORLANDO HERNANDEZ ON YOUR UPCOMING PARDON”, felicitándolo al expresidente Juan Orlando Hernández anticipadamente por su futuro indulto.
El presidente de Estados Unidos termina su mensaje con la famosa frase de campaña “Make Honduras Great Again”, es decir, ¡HAGAMOS HONDURAS GRANDE DE NUEVO!
Con sus dos publicaciones en menos de una semana, el mandatario estadounidense se convierte en una figura influyente y polémica dentro del debate político hondureño en plena etapa electoral.