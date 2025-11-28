Siete claves del post de Trump en Truth Social: apoyo total a 'Tito' Asfura e indulto a JOH

Este viernes 28 de noviembre, Donald Trump publicó el segundo mensaje en esta semana sobre las elecciones en Honduras. En su primer post, el expresidente estadounidense mencionó a los tres candidatos presidenciales y explicó por qué, a su criterio, "Tito" Asfura es “el mejor y más confiable” para liderar el país. Ahora, en un nuevo texto difundido en Truth Social, Trump vuelve a intervenir en la política hondureña con declaraciones aún más contundentes.