Cambios económicos para Aries y romance para Acuario: horóscopo del domingo 25 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Las predicciones astrológicas de Ignacio Teodoro para este domingo 25 de enero anticipan una jornada de contrastes: mientras algunos signos como Tauro disfrutarán de momentos apacibles en familia, otros como Géminis deberán enfrentar conflictos laborales que pondrán a prueba su inteligencia. Descubre qué te deparan los astros según tu signo del zodiaco.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El amor deberá soportar los embates de los cambios económicos que se avecinan, pero todo volverá a su cauce si eres capaz de reorganizar el entramado de derechos y obligaciones que cada uno aporta a la pareja, aunque éste cambie sustancialmente.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Día muy apacible y muy tranquilo para disfrutar de la vida familiar. Jornada propicia para la proyección de planes de futuro, de viajes o de reuniones familiares. Quizá si lo estás pensando, para iniciar una vida en común con tu pareja.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Se te plantearán conflictos laborales que sabrás solucionar con tu inteligencia y tu demoledora sinceridad. Aunque alguien te saque de tus casillas, procura dar tu opinión en todo momento. Alarga lo que puedas los ratos de sueño; necesitas descansar.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Jornada muy especial con la persona amada, de la que podrían surgir compromisos serios de futuro. Presta atención a tu interior porque puedes querer escuchar campanas de boda. Si es lo que realmente quieres, disfruta de tus mejores momentos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LEO (23 julio - 22 agosto). Aunque tu concentración no estará al nivel de siempre, lograrás resultados muy aceptables en el trabajo gracias a la cooperación y apoyo de tus compañeros. En lo personal, te verás afectado por algún malentendido con la persona amada.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Disfrutarás de mayor libertad en tu relación de pareja. Si así lo habéis acordado, debes respetar las normas y seguir con tu vida. Puede ser un buen momento para realizar todo aquello que habías planeado en solitario. Deporte, meditación, etc.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Se verá muy reforzada tu inspiración creativa. Te va a apetecer acudir a teatros, museos, salas de arte y toda clase de actos que tengan que ver con la imaginación. En tu círculo de amistades, alguien puede sentirse mal por algo que hiciste.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Amarás la independencia y detestarás obedecer, sobre todo a quien crees que tienes menos capacidades que tú. Tendrás que hacer un esfuerzo por reconocer la autoridad que da un puesto, aunque creas que el que lo posee no lo merece.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu capacidad y tu tendencia de armonizar todo lo que te rodea te llevarán hoy a situaciones placenteras con la gente con la que te mueves. Ten en cuenta las opiniones de los más débiles, tanto en el entorno profesional como en el hogar.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si sales a practicar deportes vigila las articulaciones, que últimamente has permanecido muy sedentario. El precalentamiento te vendrá bien cuando fuerces la maquinaria. La sensualidad se disparará y vivirás momentos muy apasionados en pareja. La magia estará presente en tu vida.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te gustará hacer nuevas amistades y participar en nuevos círculos sociales. Te unirás a grupos con los que perseguir metas comunes. Puede surgir una relación amorosa o un romance con alguien de estas agrupaciones. Buen momento físico y mental.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Estás atravesando una etapa de muchas dudas en tus relaciones afectivas; trata de no ver más fantasmas de los que hay. Si tienes que aclarar alguna situación, lo mejor es que lo hagas cuanto antes. Profesionalmente, estás llegando muy lejos.