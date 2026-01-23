Los astros advierten: tres signos del zodiaco enfrentan crisis económicas en enero

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros han hablado y traen mensajes contundentes para esta semana. Mientras algunos signos se preparan para recibir oportunidades que cambiarán su rumbo profesional, otros enfrentan advertencias sobre crisis económicas y decisiones cruciales que no pueden postergar.

La alineación planetaria marca un momento de inflexión: Júpiter y el Sol prometen fortuna para unos, pero exigen cautela y reflexión para otros. Descubre qué te deparan las estrellas.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tratarás de seguir tu propio camino en lo profesional y prevalecerá tu instinto con los negocios ante la lógica de los demás. A nivel personal, tu pareja puede sorprenderte con noticias inesperadas.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Debes meditar largo tiempo sobre tu futuro profesional y tratar de disipar todas las dudas que te asaltan. Si no resuelves tu actual situación laboral, la economía y sobre todo tu estado de ánimo, pueden peligrar. Tómatelo en serio y reacciona.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La suerte y las oportunidades se alían para darte momentos de felicidad provocados por la alianza de Júpiter y el Sol, y en el terreno profesional podrás aprovechar para llevar a cabo cambios que serán muy fructíferos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). En el campo financiero estás mejorando progresivamente, con ingresos puntuales es estos días, pero deberías echar el freno a la hora del gasto, porque corres el peligro de tirar la casa por la ventana antes de haberla construido.

LEO (23 julio - 22 agosto). Alguna de las personas que entran en tu vida en estos momentos, ya sea en el trabajo o mediante amistades, puede ser muy importante en lo sentimental en un futuro relativamente próximo: dependerá de tu disponibilidad para el amor.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No te dejes dominar por los demás solo porque sean más vehementes en sus planteamientos; tus ideas son tan válidas como las de cualquiera, piensa si has llegado tan lejos por méritos propios y porque tus superiores te han mostrado su apoyo siempre.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Estás especialmente malhumorado contigo mismo y con tu entorno; debes afrontar los desmanes de la vida de otra forma, o de lo contrario conseguirás que los demás se aparten de ti. Procura ver las cosas positivas dentro de las dificultades.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Últimamente te cuesta separar el trabajo del placer, por lo que tienes que intentar dejar en la puerta de tu casa los agobios y preocupaciones laborales. Si eres capaz de conseguirlo, encontrarás la paz interior que tanto tiempo llevas buscando.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Estarás inmerso en un proyecto profesional o de tipo académico; intentarás sacar algún momento para ti mismo y te será imposible. Ten paciencia en una jornada muy marcada por las responsabilidades y las obligaciones. Debes buscar apoyos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te acercas demasiado a la persona que te interesa y tus intenciones pueden quedar muy expuestas. La discreción en estos asuntos puede ser tu mejor baza. En lo profesional, recibirás una oferta que te abrirá un mundo de posibilidades. Aprovecha la oportunidad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se te presentará una oportunidad para hacerte con algún bien que necesitas desde hace tiempo, es de segunda mano, pero si se trata de un coche la oferta te llegará de alguien de confianza.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Sentimientos y emociones a flor de piel en un día en el que sentirás desorientación y no sabrás hacia qué lado moverte. Aunque tu corazón se comporte como una batidora, no desesperes y aclara tus ideas para pensar sin trabas.