Gobierno fija fechas de pago y transportistas suspenden protestas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) alcanzó este lunes 8 de diciembre un acuerdo con los transportistas, luego de las protestas realizadas en el centro de Tegucigalpa, donde advirtieron que bloquearían las calles toda la semana o aplicarían un incremento de tres lempiras al pasaje en la capital.
El empresario del transporte Jorge Lanza informó que, tras la manifestación, sostuvieron una reunión con el ministro de Finanzas, Christian Duarte, en la que definieron fechas concretas de pago.
“Nos van a pagar esta semana una parte y la próxima semana la otra, precisamente el jueves y el miércoles”, indicó Lanza al confirmar que el gobierno dio fechas concretas para realizar los desembolsos.
Amplió que solo a los transportistas de Tegucigalpa les debe aproximadamente 36 millones y unos 68 millones de lempiras en todo el país.
En horas de la mañana de este lunes, los transportistas se habían tomado el centro de la capital, frente a la Sefin y advertían que si no les pagan las protestas continuarán por toda la semana.
“Nosotros tenemos compromisos bancarios, buscamos hace un mes de una forma salomónica una reunión con el ministro de finanza, la cual no se dio y no tuvieron ni la amabilidad de recibirnos”, manifestó antes de la reunión Wilmer Calix, dirigente del transporte.
El rubro se queja que desde septiembre el gobierno no les hace efectivo el pago. “Ya estamos en diciembre y el acuerdo finalizó, al final creo que estas cosas así como firmamos dialogando así deberían decirnos cuando nos van a pagar. Eso es lo que ha generado molestia al no tener una respuesta”, indicó Calix en horas de la mañana.
Según los transportistas, el gobierno les adeuda unos 68 millones de lempiras y la falta de pago había generado la amenaza de subir el pasaje a tres lempiras más si no les pagaban lo del bono compensatorio.
El gerente de planificación estratégica del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ramón Ochoa, indicó que el tema es con Finanzas, “porque el bono compensatorio se les ha estado pagando aquí”.
Agregó, que la protesta de los transportistas es porque no se les ha hecho el desmbolso en la Sefin.