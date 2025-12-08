Gobierno fija fechas de pago y transportistas suspenden protestas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) alcanzó este lunes 8 de diciembre un acuerdo con los transportistas, luego de las protestas realizadas en el centro de Tegucigalpa, donde advirtieron que bloquearían las calles toda la semana o aplicarían un incremento de tres lempiras al pasaje en la capital.

El empresario del transporte Jorge Lanza informó que, tras la manifestación, sostuvieron una reunión con el ministro de Finanzas, Christian Duarte, en la que definieron fechas concretas de pago.

“Nos van a pagar esta semana una parte y la próxima semana la otra, precisamente el jueves y el miércoles”, indicó Lanza al confirmar que el gobierno dio fechas concretas para realizar los desembolsos.

Amplió que solo a los transportistas de Tegucigalpa les debe aproximadamente 36 millones y unos 68 millones de lempiras en todo el país.

En horas de la mañana de este lunes, los transportistas se habían tomado el centro de la capital, frente a la Sefin y advertían que si no les pagan las protestas continuarán por toda la semana.