Transportistas se toman calles en centro de Tegucigalpa y exigen a Sefin pago de bono compensatorio

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de transportistas paralizaron us unidades en las calles aledañas al edificio de la Secretaría de Finanzas (Sefin) este lunes -8 de diciembre- para exigir a las autoridades el pago del bono compensatorio.
Los accesos al centro histórico de la capital se mantienen vueltos un caos la mañana de este lunes, debido a las protestas de los conductores del transporte urbano.
De acuerdo con sus denuncias, el Estado aún les adeuda el pago de cuatro meses del bono, lo que afecta directamente sus ingresos y actividades diarias.
La deuda no solo está afectando a los conductores de Tegucigalpa y Comayagüela, sino también de ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.
Las exigencias del rubro se están realizando desde hace ya un tiempo. Hace dos semanas, lanzaron un comunicado en el que instaron a “la señora presidenta de la República que dé instrucciones al Ministerio de Finanzas a hacer efectivos estos pagos”.
Pese a sus constantes peticiones, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Es por eso que, los transportistas se mantienen en protesta.
Cabe destacar que, este bono compensatorio permite a los hondureños seguir pagando una tarifa de 13 lempiras, en lugar de 16.
Los transportistas han solicitado que se les realice el pago correspondiente o simplemente les permitan cobrar la cifra real.