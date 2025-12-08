  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Transportistas se toman calles en centro de Tegucigalpa y exigen a Sefin pago de bono compensatorio

Transportistas paralizan calles cercanas a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para exigir a las autoridades que les faciliten el pago del bono compensatorio

  • 08 de diciembre de 2025 a las 10:37
Transportistas se toman calles en centro de Tegucigalpa y exigen a Sefin pago de bono compensatorio

De acuerdo con sus denuncias, el Estado aún les adeuda el pago de cuatro meses del bono, lo que afecta directamente sus ingresos y actividades diarias.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de transportistas paralizaron us unidades en las calles aledañas al edificio de la Secretaría de Finanzas (Sefin) este lunes -8 de diciembre- para exigir a las autoridades el pago del bono compensatorio.

Los accesos al centro histórico de la capital se mantienen vueltos un caos la mañana de este lunes, debido a las protestas de los conductores del transporte urbano.

De acuerdo con sus denuncias, el Estado aún les adeuda el pago de cuatro meses del bono, lo que afecta directamente sus ingresos y actividades diarias.

Gobierno adeuda L 200 millones en bonos a transportistas de la capital

La deuda no solo está afectando a los conductores de Tegucigalpa y Comayagüela, sino también de ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

Las exigencias del rubro se están realizando desde hace ya un tiempo. Hace dos semanas, lanzaron un comunicado en el que instaron a “la señora presidenta de la República que dé instrucciones al Ministerio de Finanzas a hacer efectivos estos pagos”.

Pese a sus constantes peticiones, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Es por eso que, los transportistas se mantienen en protesta.

Rubro del transporte exige pago del bono compensatorio; amenazan con protestas

Cabe destacar que, este bono compensatorio permite a los hondureños seguir pagando una tarifa de 13 lempiras, en lugar de 16.

Los transportistas han solicitado que se les realice el pago correspondiente o simplemente les permitan cobrar la cifra real.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias