Transportistas se toman calles en centro de Tegucigalpa y exigen a Sefin pago de bono compensatorio

Tegucigalpa, Honduras.- Decenas de transportistas paralizaron us unidades en las calles aledañas al edificio de la Secretaría de Finanzas (Sefin) este lunes -8 de diciembre- para exigir a las autoridades el pago del bono compensatorio.

Los accesos al centro histórico de la capital se mantienen vueltos un caos la mañana de este lunes, debido a las protestas de los conductores del transporte urbano.

De acuerdo con sus denuncias, el Estado aún les adeuda el pago de cuatro meses del bono, lo que afecta directamente sus ingresos y actividades diarias.