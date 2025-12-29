Escrutinio especial es clave para definir a ganadores en 15 alcaldías

El CNE, por su parte, afirmó que su papel en este proceso es administrativo, de logística y acompañamiento, mientras que los actores políticos son los que deben culminar el escrutinio especial.En un comunicado, dijo que se ha retraso por paralización injustificada de labores, tiempo excesivo e irrazonable en el escrutinio de actas, anulación de actas sin causa legal y violencia dentro de las instalaciones del CLE.Puntualizó que estos hechos “no son fortuitos ni aislados”, sino que “constituyen un patrón de conducta sistemática y coordinado, orientado a impedir la emisión de la declaratoria electoral y forzar la repetición de las elecciones generales 2025”.El CNE se comprometió a no permitir que esto fracture el orden constitucional ni que se desconozca lo expresado en las urnas por los hondureños.