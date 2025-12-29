Escrutinio especial es clave para definir a ganadores en 15 alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene las horas contadas para culminar el escrutinio especial en 61 municipios donde la diferencia entre los primeros dos candidatos es menor o igual al 5%. Al menos eso indica un informe de Auditoría Externa en el que se menciona que primero se revisarán las actas con errores de los municipios con más carga electoral. El documento, citado por el consejero Marlon Ochoa, solo muestra datos acumulados. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus revisó cada una de las 298 municipalidades en disputa y encontró que no solo son 61 sino 65 casos en los que la diferencia de votos estaba por debajo de cinco puntos porcentuales, al menos hasta las 11:00 de la mañana del 29 de diciembre. Este equipo identificó 15 municipios donde la situación era más reñida: la diferencia era menor o igual a 1 punto porcentual, lo que en muchos casos solo 4 votos separaban al candidato que llevaba la delantera del que quedaba en segundo lugar. En estos lugares el escrutinio especial será clave para definir al ganador, mientras que en otros no hay actas con inconsistencias, entonces el resultado queda cerrado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por ejemplo, en la alcaldía de Goascorán, Valle, el candidato del Partido Nacional, Alcides Gaspar Paz Morales, está ganando su reelección por 0.06 puntos porcentuales frente a Elmer Aníbal Cruz Velásquez del partido Libertad y Refundación (Libre). Esto se traduce a 4 votos de diferencia. No obstante, los registros del CNE indican que irán a escrutinio especial dos actas. Lo mismo pasó en Camasca, Intibucá, donde tres votos (0.09 puntos porcentuales) lleva de diferencia el actual alcalde de Libre, Ignacio Bautista, de su contrincante del Partido Nacional, Mario Díaz. Aquí el CNE debe revisar tres actas con inconsistencias. En Puerto Lempira, Gracias a Dios, el partido Libre también se disputa la comuna con el Partido Nacional. La ventaja de Jhony Valera, candidato de Libre, es de apenas 0.12 puntos porcentuales (15 votos) frente a Eduardo Sinclair Chow. Todavía se deben revisar 17 actas con errores, lo que podría definir de forma más abierta quién será el ganador.

Inconsistencias en principales ciudades

Los datos del CNE muestran que en total se deben revisar 1,892 actas con inconsistencias en el nivel de municipalidades. Se desconoce si realizarán todo el proceso o ocurrirá lo mismo que con el nivel presidencial, que declararon ganador al nacionalista Nasry Asfura sin concretar el escrutinio especial en 306 actas. Al filtrar el número de actas de los municipios donde la diferencia entre los candidatos era igual o menor a 1 punto porcentual, hablamos de 536, pero si se toman en cuenta aquellos lugares en los que la diferencia es igual o menor a 5 puntos porcentuales, entonces son 784 actas. Esta cifra es inferior a la que mencionó el consejero Marlon Ochoa el pasado 28 de diciembre, cuando denunció que no se había sesionado para iniciar con el escrutinio especial en el nivel de municipalidases, principalmente en el Distrito Central, donde el candidato nacionalista, Juan Diego Zelaya, se disputa la comuna con Jorge Aldana, de Libre. “Desde las 5:55 pm recibimos informe de Auditoría Externa donde se señala la existencia de 61 alcaldías con diferencias menores del 5% que tienen 879 actas con inconsistencias que deben ser contadas en escrutinio especial, recomendando iniciar por las de mayor carga electoral, es decir: comenzando por la del Distrito Central”, escribió Ochoa en X.

Según los registros del CNE, Zelaya lleva una ventaja de 888 votos (0.21 puntos porcentuales), sin embargo, Aldana, quien instaló un campamento en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), alega que las actas en su poder lo favorecen y que se demostrará en el escrutinio especial. En este municipio se deben revisar 2,441 actas con errores. En Nacaome, Valle, se contabilizan 145 actas con inconsistencias, en un proceso bastante reñido, pues el candidato del Partido Nacional, Rodolfo Ferrufino Sosa, tiene una leve ventaja de 54 votos ante su contrincante liberal Carlos Roberto Saavedra. También está el caso de la Villa de San Antonio, en Comayagua, donde Néstor Joel Mendoza Padilla, candidato por el Partido Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio está logrando su tercera reelección con apenas 89 votos de diferencia (0.85 puntos porcentuales). Contrario a otros municipios, en este lugar ya no quedan actas con errores por revisar, lo que significa que si no hay impugnaciones el proceso se cerraría. Lo mismo ocurre en San Ignacio, Francisco Morazán, donde Gerson Isaac Rivera, del Partido Nacional, está 2.34 puntos porcentuales por encima de Santos Gabriel Elvir de Libre. De acuerdo con el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, esta situación siempre ocurre en cada proceso electoral, pero en las recientes elecciones fue más frecuente. Afirmó que el escrutinio especial, cuyo proceso está estancando por “conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas”, según el CNE, definirá los resultados. “Cuando las diferencias son reducidas, con dos o tres actas mal contadas son las que pueden definir quién resultó como triunfador.. entonces por eso es la necesidad de verificar esas actas que han venido con inconsistencias para que sea realmente la expresión de los pueblos a quien favoreció con su voto”, recalcó. El analista político lamentó que “siempre se cometen pequeños fraudes en las Juntas Receptoras de Votos, por eso es que vienen actas con inconsistencias que no cuadran las cantidades, que aparecen a veces más electores que papeletas, o que votos, o a la inversa. O cuando se suman, las cantidades le ponen más a uno que a otro, y por eso cuadra también”. Aguilar dijo que el proceso ha avanzado con muchas dificultades, en parte por situaciones políticas, ya que todo el proceso en los tres niveles se aprestaba para terminarse en 15 o 20 días, pero Honduras ya llevaba casi un mes sin conocer a las autoridades del nivel de diputaciones y alcaldías para el periodo 2026-2030. “Ahora ya no hay tiempo para que puedan realizar todo ese trabajo de verificación. No sé qué decisión va a tomar el gobierno electoral porque a ellos se les termina el plazo”, dijo, refiriéndose que antes de las 11:59 de la noche de este 30 de diciembre el CNE tendría que dar la declaratoria.