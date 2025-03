Priorizar el sueño: Un cambio que puede mejorar tu rendimiento y salud mental

Eso es lo maravilloso de la medicina del sueño: generamos cambios reales en las personas, y quienes lo experimentan son los propios pacientes. No hay forma de engañarlos, porque el bienestar que sienten es genuino. Cuando alguien empieza a dormir bien, lo nota en su estado de ánimo. A veces no lo percibimos de inmediato, pero sus familiares sí y nos lo hacen saber: “Doctora, ahora está más tranquilo, ya no está irritado, ha cambiado”.

Lo crucial es evitar llegar a crisis de pánico. Si la ansiedad no se trata, puede desencadenar insomnio, y si el insomnio no se aborda, lo siguiente es la depresión. Actualmente, el país enfrenta una gran demanda de psiquiatras debido al aumento de trastornos mentales, particularmente ansiedad y depresión. Por lo tanto, el secreto radica en identificar qué está sucediendo en nuestro cuerpo y qué nos genera angustia. Si estas sensaciones se vuelven diarias y afectan nuestro sueño, es el momento adecuado para buscar ayuda profesional, en lugar de recurrir a soluciones rápidas o caseras, como las “pastillitas” que otros nos recomiendan.

Existen dos caminos para tratar la ansiedad: el farmacológico y el no farmacológico. Aunque ambos pueden ser útiles, el tratamiento no farmacológico, como la terapia con un psicoterapeuta, es el más recomendable. Los medicamentos solo se indican cuando la ansiedad alcanza niveles severos.

¿Es recomendable recurrir al uso de suplementos como la melatonina para mejorar la calidad del sueño?

No, la melatonina no da sueño. La melatonina es una hormona que nosotros producimos en la glándula pineal, ubicada en el cerebro, y tiene indicaciones específicas. Se utiliza en pediatría cuando hay trastornos del ritmo circadiano o despertares en la madrugada relacionados con el pico máximo de melatonina. También se usa en adultos mayores y en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer o Parkinson, así como en personas que han sufrido eventos cerebrovasculares o accidentes cerebrales traumáticos. En estos casos, sí hay indicación para su uso, pero tomar melatonina para dormir no es una indicación. No les recomiendo tomar melatonina.