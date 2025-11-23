  1. Inicio
Jorge Cálix: "Dentro de siete días Salvador será el presidente Nasralla"

Jorge Cálix aseguró que Salvador Nasralla es el único que puede sacar al "familión" de Libre

  • 23 de noviembre de 2025 a las 18:15
Jorge Cálix: Dentro de siete días Salvador será el presidente Nasralla

Cálix acompañó a Nasralla en su cierre de campaña en Atlántida.

Foto: Cortesía redes Jorge Cálix

La Masica, Atlántida.- Durante el cierre de campaña en La Masica, Atlántida, Jorge Cálix acompañó al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

El actual diputados aseguró que Nasralla se convertirá en presidente de Honduras y pidió al liberalismo apoyarlo en las elecciones del 30 de noviembre.

“No queremos narcotraficantes en Honduras”: Salvador Nasralla arremete en contra de Libre

"Dentro de siete días y para el resto de su vida, Salvador será para mí y para todos los hondureños, el presidente Nasralla", acotó Cálix.

Agregó: ¡Éxitos Salvador Nasralla! Que Dios te ilumine en cada paso que des. Que te dé la fortaleza y la sabiduría necesaria para sacar al país de la miseria, del nepotismo y de la corrupción en la que desafortunadamente hoy se encuentra".

Jorge Cálix recordó que será importante votar para sacar a Libertad y Refundación (Libre) del poder.

Salvador Nasralla dedica canción a Rixi Moncada: “Si no le contesto se desespera”

"A los hondureños les digo: Salvador es la mejor opción. Este 30 de noviembre, todos a votar por el único que puede sacar al familión. ¡Todos a votar por Salvador Nasralla!", cerró.

Jorge Cálix fue precandidato presidencial en las elecciones internas y perdió ante Nasralla.

