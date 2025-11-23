Jorge Cálix: "Dentro de siete días Salvador será el presidente Nasralla"

La Masica, Atlántida.- Durante el cierre de campaña en La Masica, Atlántida, Jorge Cálix acompañó al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla. El actual diputados aseguró que Nasralla se convertirá en presidente de Honduras y pidió al liberalismo apoyarlo en las elecciones del 30 de noviembre.

"Dentro de siete días y para el resto de su vida, Salvador será para mí y para todos los hondureños, el presidente Nasralla", acotó Cálix. Agregó: ¡Éxitos Salvador Nasralla! Que Dios te ilumine en cada paso que des. Que te dé la fortaleza y la sabiduría necesaria para sacar al país de la miseria, del nepotismo y de la corrupción en la que desafortunadamente hoy se encuentra". Jorge Cálix recordó que será importante votar para sacar a Libertad y Refundación (Libre) del poder.