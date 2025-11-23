“No queremos narcotraficantes en Honduras”: Salvador Nasralla arremete en contra de Libre

El candidato liberal criticó a Libre durante su cierre de campaña en Tela, señalando al oficialismo por agresiones y supuestos vínculos con el narcotráfico

  • “No queremos narcotraficantes en Honduras”: Salvador Nasralla arremete en contra de Libre

    “El partido Libre demostró ayer que es una tropa de delincuentes apoyados por el cártel narcotraficante terrorista de los Soles”, aseguró Nasralla.

    Foto: Cortesía
  • 23 de noviembre de 2025 a las 14:53

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, acusó este domingo -23 de noviembre- al partido Libertad y Refundación (Libre) ​​​​​​de tener vínculos con el narcotráfico, y aseguró que su candidata, Rixi Moncada, orquestó los ataques denunciados ayer en una caravana.

Durante su cierre de campaña en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, Nasralla se refirió como “narcotraficantes” y “delincuentes” a los integrantes del partido oficialista.

“No queremos narcotraficantes en Honduras, no queremos más”, fueron parte de las declaraciones emitidas por el candidato presidencial liberal.

"Los socialistas quieren secuestrar Honduras": Rashid tras ataque de militantes de Libre

Nasralla recordó las agresiones que, según él, recibieron la tarde de ayer sábado por parte de colectivos de Libre, durante una caravana en la colonia El Pedregal, en Tegucigalpa. “Ayer tuvimos una caravana mundialista en Tegucigalpa donde fuimos agredidos por las turbas”, mencionó.

“El partido Libre demostró ayer que es una tropa de delincuentes apoyados por el cártel narcotraficante terrorista de los Soles”, añadió el candidato.

Además, realizó diversos señalamientos en contra de la candidata oficialista Rixi Moncada: “La señora (Rixi) Moncada ha sido la presidenta de la República, ella es la que ha mandado durante estos cuatro años".

"No merece, porque es la orquestadora de estos colectivos del partido Libre que agarraron a palos al diputado Josué Colindres”, aseguró.

​​​​​​Liberales denuncian agresiones de militantes de Libre con palos y piedras durante cierre de campaña

Pese a las denuncias sobre los ataques contra candidatos a diputados y simpatizantes liberales, Nasralla afirmó: “No tenemos miedo, así que mañana volvemos a la calle en Tegucigalpa”.

Cabe recordar que los candidatos de todos los partidos políticos están realizando el cierre de sus campañas, ya que a partir del martes -25 de noviembre- comenzará el periodo de silencio electoral.

Las elecciones generales se desarrollarán el próximo domingo 30 de noviembre, es decir, dentro de seis días.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más