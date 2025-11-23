“No queremos narcotraficantes en Honduras”: Salvador Nasralla arremete en contra de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, acusó este domingo -23 de noviembre- al partido Libertad y Refundación (Libre) ​​​​​​de tener vínculos con el narcotráfico, y aseguró que su candidata, Rixi Moncada, orquestó los ataques denunciados ayer en una caravana. Durante su cierre de campaña en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, Nasralla se refirió como “narcotraficantes” y “delincuentes” a los integrantes del partido oficialista. “No queremos narcotraficantes en Honduras, no queremos más”, fueron parte de las declaraciones emitidas por el candidato presidencial liberal.

Nasralla recordó las agresiones que, según él, recibieron la tarde de ayer sábado por parte de colectivos de Libre, durante una caravana en la colonia El Pedregal, en Tegucigalpa. "Ayer tuvimos una caravana mundialista en Tegucigalpa donde fuimos agredidos por las turbas", mencionó. "El partido Libre demostró ayer que es una tropa de delincuentes apoyados por el cártel narcotraficante terrorista de los Soles", añadió el candidato. Además, realizó diversos señalamientos en contra de la candidata oficialista Rixi Moncada: "La señora (Rixi) Moncada ha sido la presidenta de la República, ella es la que ha mandado durante estos cuatro años". "No merece, porque es la orquestadora de estos colectivos del partido Libre que agarraron a palos al diputado Josué Colindres", aseguró.