El incierto futuro de la familia Zelaya Castro tras dejar el poder

Tegucigalpa, Honduras.- Al abandonar la Casa Presidencial, el destino de la familia Zelaya Castro y de sus colaboradores más cercanos es incierto porque, según analistas, quedan expuestos a demandas judiciales, amenazas de extradición e incluso a un juicio político.

Con el traspaso de mando presidencial realizado ayer, Honduras cierra un capítulo de cuatro años marcado por la polarización, el nepotismo, el abuso de poder y el dominio de los Zelaya Castro, al extremo de que la entonces presidenta Xiomara Castro, a horas de dejar el poder, designó al excanciller Enrique Reina como presidente del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) y a Sarahí Cerna, exministra de la Presidencia, en el directorio del Banco Central de Honduras (BCH).

Estos nombramientos causaron gran repudio entre diversos sectores sociales, quienes consideran que la consigna que pregonaba la mandataria -sobre que eran diferentes a otras administraciones- no era cierta, ya que reprodujeron muchos actos antiéticos que van contra la buena administración pública.

Tras dejar el cargo, la expresidenta se integró el martes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), quedando parcialmente protegida por la inmunidad que le otorga este ente regional, objeto de críticas por su improductividad -Costa Rica no es parte y El Salvador ya anunció su retiro-.

No obstante, la familia Zelaya Castro y sus colaboradores quedan expuestos a la persecución penal nacional e internacional.

El abogado y analista Lester Ramírez cree que Castro, además de asistir a reuniones del Parlacen, regresará a sus labores familiares, quedando en la memoria política como un símbolo por ser la primera mujer presidenta, aunque con el estigma de haber sido un “medio” y no el centro real del poder durante su gestión.

Sobre los cuestionados nombramientos realizados a última hora, Ramírez sostuvo que Castro cerró su gobierno con “broche de oro”, dejando al partido Libertad y Refundación (Libre) sin autoridad ni moral para criticar las actuaciones del Partido Nacional o del Partido Liberal.